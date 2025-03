El Servicio Navarro de Salud obtiene una valoración de 8,11 sobre 10 en una encuesta realizada por el propio Gobierno

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) mantiene una valoración de 8,11 puntos sobre 10 en la 'Encuesta de Satisfacción de la Ciudadanía Atendida en 2024', realizada por el Gobierno de Navarra.

En concreto, la satisfacción general en Atención Primaria es de 7,99 (un 0,06 menos que en 2023) y en Atención Hospitalaria de 8,23 (ha subido un 0,05 respecto a 2023). El informe que recoge estos resultados se ha publicado en la página web del SNS-O, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Esta encuesta es el resultado de 5.065 cuestionarios respondidos mediante el sistema de encuesta digital enviado por SMS por parte del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea durante el mes de octubre 2024.

En cuanto a resultados globales de Atención Primaria, lo mejor valorado para las personas usuarias es la atención domiciliaria, el confort del centro, la confianza y seguridad de profesionales, mientras que se presentan como aspectos de mejora la facilidad para cambiar de médico y para contactar por teléfono.

En el ámbito de Primaria también se han valorado los servicios prestados en Urgencias Extrahospitalarias, tanto de personas adultas como de pacientes pediátricos, con una valoración global de 8,05 (7,90 en 2023). En el caso de la Urgencia Extrahospitalaria de Adultos, la satisfacción general es de 8,22 (8,12 en 2023). De los factores analizados, lo más valorado es el trato adecuado y personalizado y la competencia profesional. Y lo que necesita mejora es el número de centros.

En el caso de las Urgencias Extrahospitalarias de Pediatría, la satisfacción general es de 7,87 (7,69 en 2023). El punto de mejora es el número de centros y lo más valorado por las personas usuarias es la asistencia global, el trato adecuado y personalizado y la duración de la consulta.

La satisfacción general en el ámbito de Atención Hospitalaria es de 8,23 puntos (8,18 en 2023). Por hospitales, la valoración general es de 8,23 (8,14 en 2023) para el Hospital Universitario de Navarra, 7,81 (7,69 en 2023) para el Hospital Reina Sofía de Tudela, y 8,65 para Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra (8,69 en 2023).

En cuanto al ingreso de personas adultas en los diferentes centros hospitalarios del SNS-O, en el caso del ingreso de adultos del Hospital Reina Sofía de Tudela, la satisfacción general es de 8,44. Las cuestiones mejor valoradas -por encima del 9- son la competencia profesional del personal sanitario y el trato. Por su parte, el punto que destacan las personas usuarias para mejorar es el confort, en especial el hecho de compartir habitación.

En el Hospital García Orcoyen, la satisfacción general es de 8,71. Los aspectos más valorados son la competencia profesional y el trato e información proporcionada, también por encima de 9, y compartir habitación es uno de los aspectos peor valorados. Destaca en este centro la accesibilidad que mejoró en 2023 y que se mantiene en 2024 en su valor (8,4 puntos).

Por último, en cuanto a la valoración de los ingresos de adultos del Hospital Universitario de Navarra de Pamplona, la satisfacción general es de 8,90. Los aspectos más valorados -también por encima del 9- son la competencia profesional, la atención centrada en la persona y la atención global mientras que la accesibilidad es el punto de mejora.

En el ámbito hospitalario también se ha preguntado por la atención en Consultas en adultos, con una satisfacción general de 8,34 puntos (8,14 en 2023), destacando como aspectos mejor valorados la competencia profesional, el trato adecuado y personalizado y la información recibida. Y la accesibilidad sigue siendo el punto de mejora.

Además, se ha preguntado por la satisfacción en Urgencias Hospitalarias con una satisfacción general de 8,24 (en pediatría y adultos). La competencia profesional sigue siendo el factor mejor valorado por los usuarios en urgencias de adultos y de pediatría, y la accesibilidad el menor valorado.

En lo que respecta al apartado de valoración de los servicios de Admisión, el de Urgencias es valorado con un 8,06 (8,12 en 2023) y el de Consultas Externas y Centros de Salud Mental con un 7,27 (7,34 el año anterior). También se ha preguntado a los usuarios por los motivos por los que no ha acudido a su consulta. La mayoría es por no saber que tenía una cita o no recibir la carta de notificación de la misma, por olvido de la cita y por motivos laborales.

En el ámbito de la Salud Mental, la satisfacción general en los hospitales de día (Hospital de Día I, Zuría y Psicogeriátrico) es de 8,71 puntos (8,91 en 2023) y en los Centros de Salud Mental de 8,26 puntos (7,84 en 2023). En los hospitales de día, lo mejor valorado es la competencia profesional, el trato, y la información; y en los centros de salud mental, el trato, información y competencia profesional, y lo que necesita mejorar en la accesibilidad (tiempo de espera y revisiones).