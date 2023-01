El servicio de villavesas modifica sus recorridos y horarios este jueves en Pamplona con motivo de la Cabalgata de Reyes

A su paso por Pamplona, todas las líneas excepto la L7, L14, L19 y la L22 sufrirán modificaciones el 5 de enero de 17.45 a 21.30 horas



El servicio de villavesas modificará este jueves, 5 de enero, sus recorridos y frecuencias horarias habituales en Pamplona con motivo de la Cabalgata de Reyes. Concretamente, todas las líneas, excepto la L7, L14, L19 y la L22, sufrirán modificaciones en su recorrido y se verán afectadas en sus frecuencias horarias habituales a su paso por la capital navarra entre las 17.45 y las 21.30 horas, aproximadamente.

Según han informado desde TCC, las líneas que se cortan en dos tramos son las L4, L5, L6, L9, L10, L11, L12, L16, L17 y L18. Las líneas L5, L6 y L11 tendrán sus respectivas cabeceras en la cuesta de Labrit (dirección norte) y en calle Amaya para la línea 6, y en la avenida Zaragoza, 32 para las líneas L5 y L11 (dirección Sur).

Por otra parte, la línea L16 tendrá una cabecera en el Paseo Sarasate (frente al Parlamento) y la otra en la avenida Zaragoza, nº32 sentido Noain. Asimismo, la L17 tendrá el corte en Merindades (dirección Mutilva) y en avenida Yanguas y Miranda (dirección Berriozar).

Las líneas 4, 9, 10, 12 y 18 con origen en Barañain, RENFE, Orkoien, Ermitagaña y Zizur, harán cabecera en Paseo Sarasate, frente al Parlamento (L4), Navas de Tolosa (L9 y L12), avenida del Ejército (L18) y Yanguas y Miranda c/Estella (L10). A su vez, estas líneas con destino a Villava, Príncipe de Viana, Clínica San Miguel, Mendillorri y Sarriguren tendrán ubicadas sus cabeceras en Merindades y Baja Navarra 14.

Las líneas L3 y L21 quedarán cortadas en el centro de Pamplona y por lo tanto dejarán de ser circulares, pasando a tener sus cabeceras en la Cuesta de Labrit y en la Iglesia de San Lorenzo.

LÍNEAS QUE REDUCEN O MODIFICAN SU RECORRIDO

La línea 1 no podrá llegar hasta la UPNA ni a la avenida Baja Navarra, por lo que finalizará su recorrido en la avenida Sancho el Fuerte (frente al nº1), siendo esta parada cabecera de línea. Esta línea modificará su recorrido desde las 16.30 horas, aproximadamente, en la calle Abejeras.

Las líneas 2, 8 y 15 situarán sus cabeceras en avenida Sancho el Fuerte (frente al nº1)(L2) y en Navas de Tolosa Hotel Tres Reyes (L8 y L15), y no podrán prestar servicio al resto de paradas del recorrido. Además, desde las 16.30 horas, la línea 2 no podrá acceder a las calles Abejeras y Serafín Olave. Las líneas 20 y 25 no podrán llegar hasta la plaza Príncipe de Viana, por lo que situarán su cabecera en la avenida Baja Navarra, 14.

La línea 23 no podrá acceder a la plaza Príncipe de Viana, por lo que desde la avenida Sancho el Fuerte se desviará por las calles Sangüesa, Julián Gayarre, Blas de la Serna, Paulino Caballero y retomará recorrido en la Plaza Merindades.

PUENTE DE LA MAGDALENA Y LABRIT

De 15 a 17 horas, aproximadamente, se cortará el puente de la Magdalena, quedando sin servicio las paradas del Labrit y Teobaldos, por lo que las líneas 3, 5, 11 y 21 accederán a Pamplona por la cuesta de Beloso y la L6 subirá por el Puente de Oblatas.

El detalle de las paradas anuladas, y las paradas habilitadas se puede consultar en la web del Transporte Urbano Comarcal a través del siguiente link: http://www.infotuc.es. Se puede obtener más información en el teléfono de Atención Ciudadana de la Mancomunidad: 948 42 32 42.