El servicio de villavesas sale con retraso debido a los piquetes informativos por los paros de este viernes

Los servicios mínimos del 60% ante los paros parciales convocados para este viernes en el Transporte Urbano Comarcal de Pamplona de 6 a 8.30 horas han salido con retraso de las instalaciones debido a los piquetes informativos, según ha informado la empresa Moventis TCC.

Se prevé que el servicio recupere la normalidad, como en jornadas anteriores de paro, entre las 9 y las 10 horas, aproximadamente.

Estos paros, convocados por el comité de empresa en el marco de la negociación del convenio, continuarán la próxima semana, martes y jueves.