Los servicios de la nueva concesión de transporte público por carretera Pamplona/Baztan-Bidasoa comienzan el día 24

Imagen de grupo de los asistentes a la presentación. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, acompañado de la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, han participado este viernes en la presentación de los nuevos servicios de transporte público regular por carretera entre Pamplona y Baztan-Bidasoa, después de la firma con la empresa adjudicataria de la nueva concesión, que dará servicio a más de 21.000 personas y tendrá un coste máximo de 15,3 millones de euros en los próximos diez años. El servicio se pondrá en marcha el próximo 24 de noviembre.

Durante la presentación de los siete autobuses que conforman la nueva concesión para el área de influencia de Baztan-Bidasoa, el titular del departamento de Cohesión Territorial ha puesto en valor la visión comarcal de la nueva concesión para que toda la ciudadanía de Navarra tenga acceso "al transporte público de calidad, independientemente del lugar de residencia". Considera, también, que el acceso al transporte público es una de las claves para vertebrar el territorio y luchar contra la despoblación en las áreas rurales. La nueva concesión permitirá el acceso a los núcleos urbanos como Pamplona o San Sebastián para acceder a todo tipo de servicios.

El servicio que ahora se pone en marcha, además de contar con una flota renovada, incrementará sus frecuencias e implementará nuevos servicios a la demanda en municipios de 25 o más habitantes, en cinco líneas: Zugarramurdi-Elizondo-Almandoz; Saldías-Santesteban; Etxalar-Santesteban-Lesaka; Ezkurra-Santesteban y la Línea Lantz - Pamplona.

FLOTA RENOVADA

La empresa prestadora de la nueva concesión será Baztan Bidasoa Ultzama Movilidad S.L., constituida por la Burundesa S.A.U. y Autobuses La Pamplonesa S.A., incorporará siete autobuses, que contarán con servicios avanzados de seguridad, garantías para atender las necesidades de accesibilidad para personas con discapacidad y cumplirá con todos los estándares de confortabilidad, ha informado el Ejecutivo foral.

El Gobierno de Navarra inició en 2019 una revisión del Plan Integral de Transporte Público Interurbano de Viajeros por Carretera (PITNA) para dejar en ocho concesiones las 38 que hasta entonces existían. El objetivo, ha indicado, es conectar todos los municipios de más de 25 habitantes con las cabeceras de comarca, y que estas tengan una conexión rápida con los grandes centros urbanos. De esta forma, se establecen itinerarios de servicios de transporte a la demanda prestados con vehículo turismo en los ámbitos rurales con escasa población.

Hasta el momento se han renovado seis concesiones en la Comunidad Foral de Navarra: Pamplona - Soria; Pamplona - Tafalla (Zona Tafalla); Pamplona - Tudela - Zaragoza (Zona Ribera Baja); Pamplona - Alsasua - Vitoria/Gasteiz; Pamplona - Irun (Zona Baztan / Bidasoa); Pamplona - Zona Pirineos, adjudicada provisionalmente. Actualmente se ultiman los trámites previos para la licitación de la concesión a San Sebastián y se trabaja en el diseño de los servicios de Tierra Estella.