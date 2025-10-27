Siete bibliotecas navarras, premiadas por el Ministerio por sus proyectos de animación a la lectura

Las bibliotecas premiadas recibirán un premio en metálico que los Ayuntamientos deberán destinar a la compra de libros o publicaciones periódicas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete bibliotecas navarras han sido premiadas por el Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y del Fomento de la Lectura, por sus proyectos de animación a la lectura dentro del Premio María Moliner 2025. La propuesta de resolución definitiva, en la que se indican los resultados de la valoración de las candidaturas al premio, ya se ha hecho pública.

El concurso tiene por objetivo premiar a aquellas bibliotecas de municipios que lleven a cabo un proyecto único que incluya las acciones de animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma y realizadas por bibliotecas públicas de municipios con menos de 50.000 habitantes, ha informado el Gobierno foral.

En la convocatoria de este año han sido admitidos los proyectos de 330 bibliotecas del Estado y de entre ellas, siete bibliotecas navarras han obtenido premio. Estos se otorgan a aquellos proyectos que, de entre todos los presentados, según los criterios de valoración preestablecidos y publicados en la convocatoria, obtienen mayor puntuación. Además de 360 premios de 2.777,77 euros hay 10 premios especiales de 10.000 euros a los proyectos mejor valorados.

LOS SIETE PROYECTOS PREMIADOS

Este año han recibido premio los proyectos presentados por las bibliotecas de Ayegui, con el proyecto titulado 'El lugar mágico donde habitan los libros'; Cascante, con 'Juntos hacia un horizonte común (itario)'; Falces, con 'Falces lee: del Pilón a la Biblioteca Pública'; Lerín, que presentó 'Entre libros y personas: la Biblioteca de Lerín lugar de encuentros y saberes'; Mélida y su proyecto 'La biblioteca no se apaga nunca'; Mendavia, que se presentó con 'Trenzando relaciones' y, finalmente, la Biblioteca de San Adrián con el proyecto 'La agenda de la biblioteca'.

Todas ellas recibirán un premio en metálico por un importe individual de 2.777,77 euros, que los ayuntamientos deberán destinar exclusivamente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas en cualquier soporte.