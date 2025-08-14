El Sindicato Médico exige una "adecuada climatización" de todo el HUN ante las altas temperaturas en sus instalaciones

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha criticado la situación de altas temperaturas "inaceptables, nocivas" y que "incumplen la normativa" en el Hospital Universitario de Navarra (HUN) y exigido que se inicie el estudio de un proyecto para una "adecuada climatización" en "todas las estancias" del complejo médico.

Así lo ha reclamado en un informe, en el que ha recabado las protestas de trabajadores y pacientes sobre las "temperaturas extremas" en que hacen "inhabitables" algunas zonas del HUN y en el que ha censurado "la falta de climatización adecuada, lo obsoleto de las instalaciones hospitalarias y la falta de interés de las autoridades responsables".

Ha advertido que "el calor por encima de los limites que establece la normativa, puede provocar enfermedades profesionales y afectar a la evolución de los enfermos", a la vez que ha criticado que "los organismos responsables de corregir estos problemas mantienen una posición indolente ante las continuas denuncias y quejas". "La prioridad del Departamento de Salud es reducir las listas de espera y parece que el resto de los problemas no existan", ha reprochado.

"La falta de inversiones, la falta de interés, la inoperancia de los gestores y la ausencia de iniciativas están perjudicando gravemente a los usuarios del SNS-O y a sus trabajadores", ha rechazado el SMN, que ha exigido que "se inicie el procedimiento para el estudio, previsión presupuestaria, proyecto y ejecución de las obras y adquisición de equipos para la instalación de la adecuada climatización, según normativa vigente, en todas las estancias del HUN de acuerdo con la normativa vigente y con plazo de finalización antes de mayo de 2026".

Mientras tanto, ha reclamado que, "de forma urgente", se elabore y difunda "un plan de actuación, tanto para el personal como para los pacientes, de las precauciones y actuaciones a llevar a cabo en el puesto de trabajo o sala de hospitalización, cuando aparezcan síntomas y signos de alarma y la conducta a seguir para evitar complicaciones graves y afectación de la salud".

En Sindicato Médico ha recordado que, según la normativa, en el ámbito de los hospitales se establece una temperatura límite "de entre 22 y 26 grados, con un rango de humedad relativa comprendido entre el 45 y el 55%".

Ha afirmado que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) "ha sido interpelado en numerosas ocasiones sobre las insalubres condiciones térmicas que, en habitaciones de pacientes, zonas comunes y en zonas de trabajo, sufrimos tanto los pacientes y acompañantes como los trabajadores durante la canícula". A la vez, ha constatado que su respuesta a algunos trabajadores "resulta inadecuada". "No es comprensible que el SNS-O no actúe ante una situación tan grave, dada la repercusión que está teniendo en los pacientes, acompañantes y profesionales", ha reprochado.

Por otro lado, ha recordado que "ya hace dos años y debido a una situación grave que se produjo en el HUN por el calor en las habitaciones de hospitalización, el Departamento de Salud inició un programa que se denominó 'el círculo del frío'". No obstante, "a fecha de hoy seguimos sufriendo la misma situación de estrés térmico".

El SMN critica que, ante las solicitudes de climatización a la Administración, "la excusa que esgrime es la antigüedad de los edificios que forman el HUN". "Es cierto que algunos pabellones fueron construidos a principios del siglo XX y el HUN B (antiguo Virgen del Camino) data de 1964, pero hay que recordar que se han realizado permanentes reformas y adaptaciones que han mejorado la eficiencia y la habitabilidad solo de algunas zonas", ha apuntado.

Sin embargo, "el gasto en las inversiones realizadas hasta ahora, que ha sido muy elevado, no ha resuelto completamente los problemas. Algunos edificios del HUN son viejos, ineficientes desde el punto de vista climático, insuficientes en superficie y dotación y, en muchos casos, inhóspitos". En este sentido, ha asegurado que "en una misma planta de un mismo edificio, con unas zonas climatizadas y otras no", pueden registrarse diferencia de "hasta 12 grados".