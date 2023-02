El Sindicato Médico de Navarra critica que Salud les ha presentado un "empeoramiento" respecto a la propuesta inicial

Insisten en que las propuestas "siguen siendo insuficientes y poco factibles a corto plazo"



PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha manifestado que, en la reunión de este jueves, el departamento de Salud del Gobierno foral "ha vuelto a presentar de nuevo la oferta remitida el 30 de enero, con un empeoramiento respecto a la inicial a pesar de que ya se les comunicó en la primera reunión que era insuficiente", por lo que han insistido en que sus propuestas "siguen siendo insuficientes y poco factibles a corto plazo".

En un comunicado, el SMN ha señalado que "vamos a seguir negociando en el actual marco de conflicto colectivo en espera de llegar a un acuerdo factible y satisfactorio para el colectivo médico lo más pronto posible".

Ha indicado la organización sindical que "la consejera de Salud, Santos Induráin, no ha dejado de repetir en los medios que Salud tiene la mano tendida sin embargo eso no se materializa en cambios de la propuesta inicial". "Estamos totalmente de acuerdo con la consejera que el escenario actual no lo deseamos ninguno, sin embargo durante toda su legislatura no ha habido una predisposición a mejorar realmente las condiciones tanto laborales como retributivas del colectivo médico por parte del equipo actual", ha expuesto, para señalar que "prueba de ello es el incumplimiento del acuerdo firmado entre el departamento de Salud y el SMN en diciembre de 2019".

Según ha dicho, "en lugar de una verdadera negociación lo que nos piden a los facultativos es un acuerdo rápido, de tipo verbal y en el que las verdaderas mejoras se produzcan en un futuro del que ya no disponen ni la consejera, ni el director general, ni el director gerente, por estar próximo el fin de la actual legislatura".

"Dicen que este acuerdo es el resultado de un trabajo arduo y de una apuesta por los profesionales médicos. La subida salarial que proponen de 400 euros no sólo es insuficiente, sino que el sistema escogido para realizarla es complejo y no garantiza que todos los facultativos cobren la misma cantidad", han expuesto, para comentar que "no entendemos cómo han escogido la opción más difícil de realizar y que requiere de trámites parlamentarios que no es seguro que puedan hacer en el tiempo que queda de legislatura, por demás de necesitar un apoyo que no tienen actualmente".

Además, ha continuado el SMN, "este aumento retributivo va ligado al cumplimiento de unos objetivos totalmente inespecíficos que va a permitir a los gestores dejar de pagarlo cuando quieran, aduciendo el no cumplimiento de los mismos".

En relación con la exclusividad, el sindicato ha señalado que "la situación es totalmente discriminante con respecto al resto de médicos de España" y que "en la segunda propuesta Salud ha dado un paso atrás empeorando la oferta inicial". "No admite la retirada de la exclusividad y propone algo no contemplado ni solicitado por el colectivo médico, que es la incompatibilidad, que sigue impidiendo a los médicos ejercer su profesión fuera de la Administración", ha expuesto.

Por último, en relación a la sobrecarga laboral, el SMN ha comentado que "las propuestas que nos ofrecen son incluso peores que las ya firmadas en el acuerdo de diciembre de 2019". "Los nuevos planteamientos son un verdadero brindis al sol, que el departamento de Salud quiere que la sociedad navarra lo vea como un importante avance cuando en realidad no lleva ninguna medida real para mejorar la asistencia y disminuir las listas de espera", ha dicho.