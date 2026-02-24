Sindicatos condenan el accidente laboral mortal de Berrioplano y exigen medidas

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO, ELA y LAB han condenado este martes, en sendos comunicados, el accidente laboral mortal ocurrido en Berrioplano, en el que ha fallecido un trabajador de 51 años.

Por un lado, UGT ha "lamentado profundamente" el accidente, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido, y ha exigido "una investigación exhaustiva de las causas de este terrible suceso".

En este sentido, UGT Navarra ha reiterado "la necesidad de extremar las medidas de prevención en el trabajo". "La seguridad y la vida de las personas trabajadoras debe protegerse por encima de todo. No podemos permitirnos más muertes en el trabajo", ha remarcado el sindicato.

También CCOO ha condenado este nuevo accidente laboral mortal, y ha criticado que Navarra "es uno de los peores territorios en la ratio de siniestralidad laboral del Estado". El sindicato ha enviado "un mensaje afectuoso de apoyo a las personas allegadas y compañeras de la persona fallecida" y ha reclamado "una investigación exhaustiva de los hechos".

La organización sindical ha añadido que la prevención "debe estar en el centro de la actividad productiva de cualquier empresa". Por eso, ha realizado un llamamiento "a todas las empresas para que cumplan, de manera escrupulosa, con la ley de prevención de riesgos laborales".

"Las empresas deben tomarse en serio la salud laboral de sus plantillas y cumplir, de manera escrupulosa, la ley de prevención de riesgos laborales", ha subrayado, tras "lamentar" que "las vidas que se pierden en el trabajo representan una injusticia intolerable para la víctima y para el conjunto de la clase trabajadora". La siniestralidad laboral, "sobre todo cuando implica la pérdida de vidas humanas, es un drama personal, familiar y social".

El sindicato ha apostado por aumentar el número de efectivos en Inspección de Trabajo, ya que "es muy importante que las personas trabajadoras del servicio de inspección laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, cuente con efectivos suficientes para cumplir con su labor de defensa de las personas trabajadoras".

También el sindicato ELA ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a la familia y compañeros del trabajador fallecido y ha reclamado que "se investigue lo sucedido, con el fin de establecer medidas para que no se repita y depurar responsabilidades".

"En Navarra, las caídas en altura siguen siendo una de las principales causas de muerte laboral, aunque son fácilmente evitables con las medidas de protección adecuadas. Esto significa que los empresarios incumplen la normativa preventiva y que las instituciones públicas renuncian a aumentar los medios de control", han subrayado.

Frente a ello, ELA ha pedido a la patronal que "abandone el falso discurso del absentismo e invierta en seguridad", y al Gobierno de Navarra que "triplique la plantilla de la Inspección" -de Trabajo-, hasta alcanzar las 45 personas.

Por su parte, LAB ha mostrado su más "sincera solidaridad" y ha enviado sus "más sentidas condolencias" a las familias y amistades. "Según ha podido saber el sindicato LAB, el accidente se produjo en el transcurso de unas tareas de mantenimiento en el tejado cuando, al parecer, el trabajador iba desprovisto de medidas de protección individual. Al caminar por la cubierta de la nave, ésta se rompió, lo que provocó la caída y el posterior fallecimiento del trabajador", ha afirmado.

El sindicato LAB ha planteado "cuántas muertes más van a producirse por caídas en altura y qué tiene que suceder para que empresas e instituciones tomen cartas en el asunto y eviten esta lacra". "En el año 2025, del total de 30 fallecimientos por accidente laboral en Navarra, una persona trabajadora falleció por este motivo y, en 2024, de 26 fallecimientos, 4 fueron por esta causa. Con este fallecimiento, ya son dos las personas fallecidas por accidente laboral en 2026 en Navarra, tras haberse producido el primer accidente laboral en Irurita el 9 de enero", ha señalado.

El sindicato LAB ha subrayado que "es obligación de las empresas proporcionar las medidas y medios de protección necesarios para garantizar la vida y la salud de las personas trabajadoras". Asimismo, en los trabajos en altura "es obligación empresarial disponer de un recurso preventivo, así como facilitar y supervisar el uso de todos los equipos de protección individual (EPI)". En los próximos días, según ha indicado, llevarán a cabo "una movilización de denuncia".