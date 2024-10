Los sindicatos piden "condiciones dignas" para los trabajadores de centros de atención a la discapacidad

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT se han concentrado este jueves frente al Tribunal Laboral de Navarra para exigir una negociación en la mesa del convenio de centros de atención a la discapacidad concertados con el Gobierno de Navarra que permita "avances hacia unas condiciones dignas" para las plantillas.

Según han señalado los sindicatos, el 24 de febrero de 2024 se constituyó la mesa negociadora del convenio y "desde entonces, cada dos semanas, nos estamos reuniendo sindicatos, entidades y ANADP para intentar llegar a un acuerdo". "Estamos ya en el mes de octubre, las trabajadoras y trabajadores del sector llevan casi un año sin ver actualizados sus salarios, y las negociaciones no avanzan. Siguen ofreciendo un 2% de incremento salarial, muy lejos de lo que fue el IPC", han lamentado.

Los sindicatos han criticado que, "se sigue, por tanto, apostando para la firma del convenio por el empobrecimiento de todas las trabajadoras y los trabajadores del sector". "Un 2% sólo a tablas, es decir, sin tener en cuenta ninguna otra medida que tenga calado económico", han añadido.

Además, las organizaciones sindicales han afirmado que "este dinero sale única y exclusivamente de la Administración, las entidades no aportan ni un solo euro de sus beneficios para la mejora de las condiciones salariales de las trabajadoras y los trabajadores del sector". "Se les ha solicitado que cuantifiquen cuánto supone ese 2%. No lo saben y, tampoco parece que les importe saberlo ya que, no lo tienen que soportar ellas", han criticado.

Tras ello, han considerado que "esto no es una negociación, es una imposición". "No existe, hoy por hoy, la capacidad de negociar, 'O lo coges, o lo dejas'. Así pues, las trabajadoras del sector son contratadas por empresas privadas cuyo salario sale íntegramente del Gobierno de Navarra. Y estas empresas firman contratos con la Administración donde no se contempla en sus márgenes de beneficios ninguna mejora salarial. Por tanto, las limitaciones presupuestarias y la avaricia de estas entidades hacen que estos trabajadores y trabajadoras vean empobrecer sus salarios", han señalado.