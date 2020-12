Sindicatos de salud critican que el Gobierno foral "toma decisiones de manera unilateral" y no convoca a los sindicatos

Se concentran en Pamplona para reclamar unas "condiciones laborales dignas" en la sanidad pública

PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, Satse, SAE, UGT, Afapna, ELA y CCOO se han concentrado este martes frente a las puertas del centro de salud de Conde Oliveto, en Pamplona, para reclamar unas "condiciones laborales dignas" y pedir al Departamento de Salud del Gobierno foral que cuente con ellos en la toma de decisiones.

Itziar Pérez, delegada de UGT, ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la situación actual de la pandemia ha puesto en evidencia las carencias estructurales del sistema sanitario navarro" y ha advertido de que "en los nueve meses de pandemia no ha habido más que una mesa sectorial de Salud y se están tomando las decisiones de manera unilateral sin contar con nosotros, por lo que pedimos una negociación y que haya periodicidad en las mesas sectoriales".

Después de que la semana pasada estos sindicatos ofrecieran una rueda de prensa y ante la concentración de este martes, no ha habido novedades desde el Gobierno. "Sólo ha habido una mesa sectorial, el 3 de junio, en los nueve meses de pandemia. Están tomando las decisiones que afectan a los trabajadores sin contar con los sindicatos. Y estamos pidiendo que formemos parte de esto", ha indicado Itziar Pérez.

Los sindicatos, que se han concentrado con una pancarta en la que se leía 'Condiciones laborales dignas=sanidad pública de calidad", volverán a concentrarse el próximo 10 de diciembre, en esa ocasión ante los hospitales.

Begoña Ruiz, representante del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), ha afirmado que "la situación que se venía denunciando desde 2010 ha quedado más patente en la pandemia, con unos turnos largos y otros cortos, contratos en precario, unas ofertas de empleo público que no cubren la necesidad, plantillas no dimensionadas, estructuras para atender a la población que no son acordes a la situación que se tiene, e incluso la cartera de servicios no está actualizada con las profesiones que tenemos".

Así, Begoña Ruiz ha asegurado que "nos encontramos en una situación en la que ha quedado más patente y evidente la necesidad de hacer una reformulación de todo el sistema navarro de salud y que vuelva a ser lo que tiene que ser, un sistema público que sea de calidad y que tenga condiciones laborales dignas, lo que revertirá directamente en la población".

En esta línea, ha demandado que se fomenten las ofertas públicas de empleo "donde más eventualidad y más necesidad haya y que las plantillas estén dimensionadas lo suficientemente".

Además, Ruiz ha destacado que "Atención Primaria es el punto clave, la puerta de entrada de la ciudadanía, y aquí es donde se tiene que invertir". "El índice de eventualidad entre los profesionales es muy alto y no dan abasto con toda la situación. La gente está agotada. No es solo por la situación de la pandemia, sino que ya venía desde antes", ha asegurado.