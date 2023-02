Sindicatos del SNS convocan una huelga el 15 de febrero para reclamar mejoras laborales para el personal de Salud

Acusan al Gobierno de Navarra de "desmotivar totalmente" a la plantilla de Salud y haber "fulminado" la negociación



PAMPLONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos del Servicio Navarro de Salud (SNS), LAB, SAE, UGT, ELA, Afapna y CCOO, han convocado una huelga para todo el personal sanitario y no sanitario de Salud el próximo 15 de febrero, que podría pasar a ser indefinida, para reclamar mejoras laborales y retributivas para la plantilla de la sanidad pública.

Según han explicado, el comité de huelga y el preaviso del paro está ya comunicado y están a la espera de que se pongan en contacto con ellos desde el departamento de Salud. Han indicado, además, que la intención era hacer un frente conjunto entre todos los sindicatos, pero han decidido no sumarse a esta convocatoria el Sindicato Médico -en huelga desde este miércoles-, el sindicato de enfermería Satse -que ha anunciado su intención de convocar otra huelga- y Afapna.

En una comparecencia de prensa sin preguntas, celebrada en el Hospital Universitario de Navarra, Lander Reiro, de LAB, e Itziar Pérez, de UGT, han leído, en castellano y euskera, un manifiesto en el que han criticado que el Gobierno de Navarra "ha logrado desmotivar totalmente a la plantilla de Salud, ha fulminado la Mesa General y la Mesa Sectorial y la negociación, y ha hartado a una representación sindical que, además de ninguneada, se siente engañada".

En este texto, los sindicatos han destacado que la pandemia del Covid-19 "ha puesto de manifiesto tanto déficits estructurales como problemas graves en la situación de la plantilla". Y han censurado que el "esfuerzo" y "sacrificio" de los profesionales durante la crisis sanitaria haya obtenido "tan mezquino reconocimiento" por parte de los gobiernos central y foral "y que se ha traducido en la pérdida de poder adquisitivo de las y los empleados públicos".

En este sentido, ha reprochado que "sólo desde el cinismo se puede alardear de apostar por los servicios públicos mientras se empobrece al personal que los integra y se deterioran sus condiciones de trabajo". De la misma manera, han afirmado que "solo desde el conservadurismo más recalcitrante se puede terminar una legislatura sin haber abordado las reivindicaciones de los colectivos profesionales de la plantilla".

Han acusado al Gobierno de Navarra de "devaluar las mesas de negociación convirtiéndolas en un simple aparato de megafonía" con la pretensión de "intentar conseguir que esta información unilateral tenga la categoría de negociación o de un diálogo social en los que han demostrado sobradamente no creer ni respetar".

Igualmente, han afirmado que el Ejecutivo foral "ha traicionado la relación de confianza mutua con los sindicatos cuando durante toda la legislatura ha venido denegando peticiones sindicales, alegando una imposibilidad legal de incrementos retributivos que, por otro lado, propone para determinados colectivos profesionales". "La única premisa que han avalado es el 'divide y vencerás', importándoles muy poco las condiciones laborales y la mejora de los servicios públicos", han afeado.

Por todo ello, han considerado que las "mejoras laborales y retributivas para el personal de Salud no pueden demorarse por más tiempo" y han reclamado al Gobierno de Navarra que inicie un proceso de negociación con la representación sindical.

Tras la comparecencia, en declaraciones a los medios de comunicación, los portavoces del comité de huelga Iván Irisarri, de LAB, y Begoña Ruiz, de SAE, han explicado que esta convocatoria de huelga "ha sido una propuesta abierta a todos los sindicatos", tanto a los de la Mesa General como a los corporativos, que no ha sido aceptada por el Sindicato Médico y Satse. Por su parte, Afapna, que forma parte de la Mesa General, "en principió participó y en el último momento se salió". "La unión sindical era porque se están pidiendo mejoras para todos los trabajadores" de Salud, ha indicado Ruiz.

Irisarri ha señalado que se ha creado el comité de huelga porque "queríamos tener interlocución directa con el Departamento de Salud, como otros colectivos han conseguido". Por su parte, Ruiz ha explicado que los sindicatos de la Mesa General enviaron unas propuestas al departamento de Salud con "mejoras de calado para todos los trabajadores" que fue contestada de manera "insatisfactoria".

Begoña Ruiz ha esperado que el departamento de Salud "se siente a negociar de manera seria" antes del 15 de febrero. "La idea no es parar y no atender a la ciudadanía, además tenemos unos servicios mínimos que son muy altos", ha apuntado Ruiz, que ha indicado que "las condiciones de trabajo de los profesionales están muy saturados y llevamos muchos años que no nos han hecho caso". Ha insistido en que "estamos abiertos a negociar y lo que tiene que hacer es sentarse y no esperar al último día a ver qué sucede".