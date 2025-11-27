Sindicatos valoran "positivamente" la huelga en el sector de Transporte de Mercancías y anuncian más paros en diciembre

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales que forman parte de la mesa de negociación del Convenio del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera y Logística (UGT, CCOO, ELA y LAB) han valorado "positivamente" la jornada de huelga que se celebró el 24 de noviembre, y han anunciado nuevos paros del 13 al 17 de diciembre, "sin descartar otras convocatorias si no se llega a un acuerdo en el convenio", que lleva "17 años sin actualizar".

Según han indicado en un comunicado, "una gran parte de las plantillas de muchas de las empresas que agrupa este sector de actividad secundaron la jornada de paro" del pasado lunes, si bien no han podido "cuantificar el porcentaje de personas trabajadoras que secundaron la jornada de paro, al ser un sector muy disperso tanto en los lugares de trabajo y actividades de las empresas, como en su distribución a lo largo de la geografía de Navarra".

Tras incidir en "la importancia del seguimiento" de la huelga, los cuatro sindicatos han agradecido "a las personas trabajadoras que han secundado el día de paro, y en especial a los trabajadores y trabajadoras que participaron en las concentraciones celebradas a lo largo de la jornada".

Por otro lado, han criticado la "actitud" de ciertas empresas del sector industrial que "han amenazado y coaccionado por escrito a empresas subcontratadas del sector de logística con la rescisión de sus contratos si sus plantillas secundaban la huelga".

"El sector del transporte y la logística es el sector que mas empleo ha generado en los últimos años, pero el 75% de los trabajadores y trabajadoras del sector están buscando otro trabajo, tanto en lo que se refiere al personal de logística y al de administración, como especialmente el personal de conducción, que tanto las empresas como las administraciones reconocen que no hay, siendo cada vez más una profesión a la que acceden personas procedentes del extranjero", han remarcado.

Se trata, han señalado, de "un sector de actividad mal retribuido y que presenta grandes carencias en materia de conciliación, siendo además uno de los sectores mas elevados en el nivel de absentismo y de accidentes laborales graves".

"Desde los sindicatos que formamos la representación sindical, y valorando la situación del sector, el seguimiento de la huelga, y las peticiones de los trabajadores y trabajadoras participantes en las movilizaciones, convocaremos otras jornadas de paros, que se desarrollarán desde las 6 horas del día 13 de diciembre, hasta las 6 horas del día 17 de diciembre, sin descartar otras convocatorias si no se llega a un acuerdo en el convenio", han anunciado.

También tendrán lugar movilizaciones los días 15 y 16 "para dar a conocer las reivindicaciones del sector, tanto en la comarca de Pamplona, como en la zona de Tudela".

"Es el momento de que todos los trabajadores y trabajadoras del sector impulsemos las medidas de presión que se vallan proponiendo, para que no se repita el escenario de otra negociación truncada, que siga provocando que las condiciones laborales de las personas trabajadoras del transporte de mercancías, la logística y la paquetería, sigan siendo cada vez más precarias", han reivindicado.