Socios de Gobierno y EH Bildu negocian sobre el cierre de aulas en la concertada e intentar no apoyar la ley de UPN

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra debatirá y votará este jueves la proposición de ley foral presentada por UPN para evitar el cierre de aulas de tres años en la red concertada, un asunto el del anuncio del cierre de 14 aulas en esta red por parte del departamento de Educación sobre el que los socios de Gobierno y EH Bildu están manteniendo reuniones, más intensas en los últimos días, para intentar alcanzar un acuerdo antes de la sesión plenaria y que no salga así adelante la ley del partido regionalista.

En la reunión de este lunes, la Mesa y la Junta de Portavoces se han dado por enteradas, además, del criterio de disconformidad del Gobierno de Navarra en torno a dicha proposición de ley.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que "la presidenta Chivite ha apartado a al consejero Gimeno de la negociación y le ha pasado la responsabilidad a otra persona de su confianza", en concreto, ha dicho, al vicepresidente Javier Remírez. "Se está negociando sobre el sistema educativo sin el consejero de Educación; esto es una deslegitimación absoluta del consejero Gimeno", ha dicho, para indicar que "veremos si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo".

Esparza ha defendido que "nuestra proposición de ley está siendo clave para que sigamos manteniendo la esperanza de que no se cierre ningún aula en Navarra". "Si mantienen la posición que están defendiendo desde Geroa Bai y no se cierra ningún aula ni en la pública ni en la concertada, objetivo cumplido", ha afirmado, para indicar que desde UPN están "tranquilos" y "esperando qué es lo que ocurre". "La proposición de ley de UPN es legítima, apuesta por la igualdad de oportunidades de todas las familias, protege al sistema educativo, a la red pública y a la red concertada, y desde el punto de vista jurídico no tenemos ninguna duda", ha dicho.

La socialista Ainhoa Unzu ha señalado que "estamos inmersos en un proceso de diálogo para intentar también alcanzar un acuerdo entre socios de Gobierno" y ha afirmado que "nuestra voluntad de acuerdo sigue intacta". Ha advertido, no obstante, de que "hay líneas que no vamos a cruzar" como "la prioridad de la escuela pública, el cumplimiento de la legalidad y seguridad jurídica y el cumplimiento también del acuerdo programático del año 2023". Reconociendo que "uno de los problemas con sus socios es que seis niños se han quedado sin plaza en la ikastola de Estella", se ha mostrado "segura" de que alcanzarán un acuerdo.

Según ha continuado, "tenemos un nuevo informe que vuelve a alertar sobre la proposición de ley de UPN y confirma lo que estamos advirtiendo; estamos ante una auténtica chapuza política de enormes dimensiones que puede hacer saltar por los aires toda la planificación educativa en Navarra". "Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada; lo podemos entender por parte de UPN, PP y Vox, pero que EH Bildu y Geroa Bai entren a esto se nos hace muy difícil de digerir", ha expuesto, para afirmar que "la red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales".

Desde EH Bildu, Mikel Zabaleta ha adelantado que están en conversaciones con el Gobierno y ha esperado que "de aquí al jueves se pueda buscar una solución". Ha indicado que están ante dos escenarios, uno que es "la resolución del propio Gobierno de Navarra que es la que ha propiciado este problema, con una decisión precipitada, cortoplacista y, a la vista, está sin una mayoría política suficiente". Y por otro lado, "está la proposición de ley foral de UPN, cuya exposición de motivos no refleja para nada nuestra posición política". Según ha dicho, "todo lo que suponga una reversión -del Gobierno- nos parecería adecuado".

En cuanto a las ikastolas, Zabaleta ha dicho que "nuestra posición es clara y pública, mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera". Y sobre si piden una solución solo para las aulas de las ikastolas o para las 14 concertadas, ha señalado que "por ahora no hemos presentado ninguna propuesta en concreto".

Por su parte, Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha incidido también en que están "en negociaciones abiertas, en una diálogo abierto" entre los socios de Gobierno y "las fuerzas progresistas" sobre este tema y "tendremos que acelerar todos y todas en los próximos días esas reuniones para intentar buscar una salida". "Primero, abordar la situación a la que se ven abocadas las aulas que se pretenden cerrar en el conjunto del sistema educativo", ha dicho, para comentar que "aspiramos a llegar a un acuerdo entre las fuerzas progresistas y creemos que el sistema educativo lo merece".

Según ha comentado, "hay que analizar con rigor y con sosiego el contexto". Ha precisado que "Geroa Bai plantea potenciar el sistema educativo en su conjunto con medidas que lo refuercen y no con medidas o decisiones que lo puedan debilitar, por lo que hemos pedido que no se tomen decisiones drásticas como es el cierre de aulas", ha dicho, para insistir en que han trasladado "varias propuestas durante las últimas semanas, y en los últimos días, para permitir revertir el cierre de las aulas sustentadas con fondos públicos y realizar ese análisis sosegado y consensuado que permita avanzar y poner en marcha nuevas medidas con las que afrontar la realidad del sistema educativo".

El portavoz del PPN, Javier García, ha indicado que "parece ser" que el tema "está en una mesa de negociación" y ha pedido que se trabaje "la concertada en su conjunto, y que no por intereses ideológicos o intereses partidistas separen las ikastolas del resto de concertadas". "Pido altura de miras a todos los grupos", ha dicho, para advertir de que no apoyarán "nada que no englobe a toda la educación concertada". Ha solicitado asimismo que se "permita una reducción de ratios, es algo coherente, básicamente para mejorar la calidad".

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que la aprobación de la proposición de ley foral de UPN "lo único que busca es blindar la educación privada y concertada, lo cual es un absoluto despropósito político en un contexto de descenso de la natalidad". "La aprobación de esta ley pondría patas arriba nuestro sistema educativo y quien la apoye o facilite su aprobación va a ser responsable también de sus efectos", ha expuesto, para advertir de que es "una temeridad dar trámite a esta iniciativa sin esperar al dictamen del Consejo de Navarra". En cualquier caso, ha indicado que, antes del debate, están en "reuniones constantes para trabajar en las diferentes propuestas de los grupos".