Los socios presupuestarios rechazan las enmiendas a la totalidad de UPN, PPN y Vox a las medidas fiscales

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PPN y Vox al proyecto de ley de medidas fiscales enviado por el Gobierno foral. PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han posicionado en contra de las tres enmiendas, que han recibido el respaldo, cada una de ellas, de UPN, PPN y Vox.

El proyecto de ley, acordado entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, prevé una rebaja fiscal en el IRPF para rentas por debajo de 32.000 euros y una rebaja del Impuesto de Sociedades del 28 al 25% siempre que las empresas cumplan cuatro requisitos: el mantenimiento del empleo, la no aplicación de expedientes por causas económicas, la reducción de la siniestralidad laboral y el cumplimiento con la legislación sobre igualdad.

Una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad, el proyecto de ley seguirá su trámite parlamentario antes de regresar al pleno para su aprobación definitiva.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado que "al igual que el proyecto de Presupuestos", esta ley "nace del diálogo y del acuerdo entre formaciones que tenemos muchas cosas que nos separan" y "es un ejemplo de cómo debemos hacer las cosas". Se trata, ha dicho, de un proyecto que "va a hacer que más de 340.000 personas, trabajadores por cuenta ajena y también autónomos, vean cómo sus declaraciones de la renta del próximo ejercicio les resultan mucho más favorables". Este proyecto, ha continuado, "también va a hacer que el Impuesto sobre Sociedades mire por una vez a la clase trabajadora".

"Me sigue sorprendiendo que algún grupo parlamentario pueda enmendar en su totalidad medidas de este calado y que benefician a tanta gente, pero también les confieso que cada vez me extraña menos todo", ha manifestado, tras añadir que "es fácil entender que a la derecha extrema de esta comunidad le importa muy poco el progreso de esta tierra si es a costa de su irrelevancia, y para escapar de esa irrelevancia no queda otra que el ataque bochornoso y furibundo".

En nombre de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado la "penosa deriva fiscal" de Navarra desde 2015, el "agravio comparativo" con el País Vasco y el "constante perjuicio al que someten a las rentas medias familiares". Tras considerar que la "excesiva presión" fiscal "no se corrige con remiendos fiscales como los de esta ley", ha apostado por "poner el sistema fiscal navarro al servicio de los ciudadanos, y no al revés".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha criticado el "'no' automático de las derechas", que dicen que "todo está mal, que de nada sirve" la reforma fiscal, cuando esta "valiente" ley "es buena para la mayoría social de Navarra". A su juicio, "la única receta" de la derecha es "bajar impuestos, sin condiciones, sin exigencias, sin responsabilidad". "Ninguna de las enmiendas a totalidad presentadas, ni su modelo, ofrecen un argumento mínimamente creíble. Y ninguna plantea un modelo fiscal mejor", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que estas medidas "no satisfacen los objetivos que nuestra formación política defiende en materia fiscal y no son las que aprobaríamos si tuviéramos la mayoría suficiente para ello". "No obstante, sí que hay elementos que merecen una valoración positiva por nuestra parte, porque van a favorecer que los sectores con menor capacidad de nuestra sociedad vean mejorada su situación económica", ha señalado, tras criticar que "la derecha nos vuelve a traer bajadas de impuestos para solucionarlo todo".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha apuntado que "las enmiendas a la totalidad de las reformas fiscales anuales que presentan UPN y PPN forman parte del paisaje tradicional prenavideño de este Parlamento, como la lotería, los pinos o el turrón". A su juicio, "ni haciendo un corta-pega" de la reforma de UPN de 2014 "se darían por satisfechos". "Argumentos buscarían para posicionarse en contra", ha subrayado.

Por parte del PPN, Irene Royo ha considerado que la propuesta "no es ambiciosa". "No es ambiciosa con las necesidades de las familias y las empresas. No es ambiciosa con las necesidades de los agricultores, los transportistas y los autónomos. Y no es ambiciosa con la necesidad de estar en igual o mejores condiciones que el resto de las comunidades", ha subrayado. A su juicio, "es una propuesta fallida" y "una oportunidad perdida".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha indicado que "ya nos resulta un debate algo tedioso" porque UPN realiza "la misma argumentación desde 2015". Además, a su juicio, los regionalistas presentan una propuesta "sin ninguna responsabilidad", ya que "ni siquiera cifran las propuestas que hacen en materia de fiscalidad", entre otras cuestiones. "Este proyecto de ley supone una reforma valiente en materia tributaria, la mayor reforma, quizá, desde aquella de la legislatura del 2015", ha apuntado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha señalado que "no se trata de un mero ajuste técnico, como quieren vender desde el Ejecutivo, sino de la enésima consolidación de un modelo fiscal asfixiante que sitúa a Navarra en la cima de la presión tributaria de España". "Un modelo que, ironía del destino, se presenta como justicia fiscal, mientras exprime hasta la última gota a las familias y empresas navarras", ha subrayado, tras calificarlo de "expolio sistemático camuflado bajo capas de retórica progresista".