Los socios rechazan las enmiendas de UPN, PPN y Vox a los Presupuestos, que seguirán su trámite en el Parlamento

PAMPLONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por UPN, PPN y Vox a los Presupuestos Generales de Navarra de 2026. Las enmiendas han sido rechazadas con el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, tal y como estaba previsto, en cumplimiento del acuerdo que alcanzaron estas cuatro formaciones para aprobar las cuentas del próximo año, las séptimas del Gobierno de María Chivite.

A partir de ahora, el proyecto de Presupuestos seguirá su trámite en el Legislativo foral, con el debate de las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios. Está previsto que el proyecto vuelva al pleno el 18 de diciembre para su aprobación definitiva.

Los Presupuestos para 2026 ascienden a 6.741 millones de euros, un 4,8% más respecto al ejercicio anterior y la cifra más elevada en la historia de Navarra.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno foral, José Luis Arasti, ha destacado que el peso de gasto social alcanza el 54,5% del total de las cuentas, "lo que muestra el compromiso sostenido y reforzado por áreas como la salud, el deporte, los derechos sociales o la vivienda".

Arasti ha defendido que el proyecto de Presupuestos es "positivo y bueno para Navarra, porque supone una vez más la confirmación de que el Gobierno de Navarra es un Ejecutivo que ha sabido escuchar a la ciudadanía cuando en 2023 dio mayoritariamente su voto a formaciones progresistas y también decidió que la derecha debería seguir en el rincón de pensar".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha iniciado la defensa de su enmienda señalando que hay "un terrible caso de corrupción que asola a este Gobierno" y ha indicado que "la presidenta quiere mirar para otro lado". "Tristemente, tras el informe de la UCO, ha quedado claro que el último gran caso de corrupción nació aquí en Navarra", ha indicado.

Javier Esparza ha afirmado que Santos Cerdán "fue el encargado de negociar los acuerdos por los cuales hoy tenemos este Gobierno en Navarra" y ha añadido que "María Chivite se aprovechó de Santos Cerdán y de sus intereses corruptos para ser presidenta de Navarra". "María Chivite es políticamente responsable del 'caso Cerdán' y del 'caso Belate'. Chivite es presidenta gracias a la corrupción de Cerdán, se benefició de la trama y debe irse con ellos", ha indicado. Tras ello, ha animado a los consejeros del Gobierno "a los que todavía les quede algo de dignidad democrática" a que exijan a Chivite que disuelva el Gobierno o presente su dimisión. Así, les ha pedido que se declaren "insumisos".

Respecto a los Presupuestos, Javier Esparza ha reprochado al Gobierno de Navarra "la lista de espera en salud, la lista de espera en instalaciones educativas, o la lista de espera de niños que quieren salir de un nivel de pobreza y exclusión que no se había conocido en Navarra". "Están planteando un Presupuesto que mantiene estas listas de espera", ha censurado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que las enmiendas a la totalidad de UPN, PPN y Vox representan el rechazo de la derecha a "un modelo de Navarra" y ha destacado que el acuerdo presupuestario entre PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin "evidencia estabilidad política y que la derecha en Navarra hoy en día es políticamente irrelevante". "Describen una Navarra que solo ellos parecen ver, llevan once años con los mismos augurios, las mismas amenazas, el mismo apocalipsis. Llevan once años intentando convencer a la ciudadanía de que todo va mal y nadie les da la razón", ha señalado.

En relación con las acusaciones de corrupción, Unzu ha afirmado que al PSN le "repugna cualquier comportamiento que utilice cualquier cargo público, sea quien sea, para enriquecerse de forma ilícita". No obstante, ha señalado que "en este Gobierno no ha habido corrupción y el problema es que la oposición política, para intentar derribar a este Gobierno, necesita de su falso relato de corrupción". "El informe de la UCO deja de manifiesto que Belate a día de hoy no se ha investigado, pero esperemos que se haga para que de una vez se sepa la verdad, para que se diluyan las falsas acusaciones y tergiversaciones", ha asegurado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "afortunadamente" las formaciones de derecha "volverán a quedar al margen, durante once años ya, sin incidir en los asuntos navarros ni condicionar las políticas públicas" y ha considerado que "el modelo" de estas formaciones es "una amenaza para el Estado de Bienestar".

Frente a ello, ha destacado que "hemos llegado a un nuevo acuerdo entre las fuerzas que conformamos la mayoría progresista, y seguimos demostrando que somos capaces de acordar entre diferentes y que es posible avanzar cuando las personas se ponen en el centro". Además, ha asegurado que UPN "ha demostrado una vez más que su última baza es la corrupción".

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona también se ha referido al 'caso Cerdán' para señalar que del informe de la UCO "se extrae que no se investiga ninguna adjudicación del Gobierno de Navarra", sino que se emplaza al juez, si así lo estima, a incorporar a la investigación la adjudicación de Belate.

Azcona ha indicado que, entre tanto, los socios del Gobierno trabajan para aprobar los Presupuestos y "dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía con políticas públicas". Así, ha indicado que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han alcanzado un "acuerdo sólido en materia presupuestaria y fiscal" y ha defendido que "es importante dotar a Navarra de Presupuesto, porque da estabilidad y da un nuevo impulso al acuerdo programático que nos dimos para sustentar el Gobierno en agosto de 2023".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que desde el Gobierno "son incapaces de identificar cuáles son los problemas que tienen los ciudadanos de Navarra y de proponer soluciones fiables". "Este Gobierno hace lo mismo y obtiene el mismo resultado, una sanidad cada día más deficiente, un problema crítico en materia de vivienda, o anuncios constantes de cierre y fuga de empresas", ha indicado. Además, ha reprochado al PSN el 'caso Cerdán', para afirmar que el Partido Socialista "no tiene ni autoridad ética, ni autoridad moral, y no puede defender unos Presupuestos para decir dónde destinar el dinero que pagan los contribuyentes con su esfuerzo y sacrificio".

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha respondido a UPN que "nuestra formación ha sido insumisa en bastantes cosas y una de esas es la corrupción". "Jamás permitiremos que gobierne un corrupto", ha indicado, y ha pedido a la oposición que "señalen al consejero de este Gobierno del que tengan pruebas de corrupción". "Si lo señalan y nos dan las pruebas, al día siguiente pedimos su cese", ha afirmado.

Garrido ha afirmado que la derecha "propone desmantelar los derechos que hemos conseguido satisfacer". "Son una amenaza para Navarra. Sus propuestas en materia fiscal y presupuestaria son una amenaza para el Estado de Bienestar y para los derechos de ciudadanía que debe tener esta Comunidad y por eso votamos en contra de sus enmiendas a la totalidad, no porque sean la derecha", ha indicado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que "estamos debatiendo los Presupuestos más altos de la historia de Navarra" y ha advertido de que "nunca un Gobierno había gastado tanto y nunca Navarra había estado tan rota, tan insegura, tan empobrecida y tan humillada". "Mientras se felicitan de batir el récord de gastos, Navarra bate otros récords más siniestros, récord de lista de espera sanitaria, récord de impuestos y récord de traición a los navarros", ha señalado. Jiménez ha considerado que "este Gobierno está acabado" y ha pedido la dimisión de Chivite "por corrupción, por traición y por incapacidad abosluta".