SOS Himalaya activa una campaña de emergencia para la reconstrucción de las zonas afectadas por las riadas en Nepal

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para atender la emergencia provocada por las graves riadas que han devastado el norte de Nepal y que, según las últimas cifras, han dejado más de 600 personas fallecidas y casi 2.500 desaparecidas.

El objetivo de SOS Himalaya es ofrecer atención inmediata y comenzar a planificar la reconstrucción una vez finalizada la fase de rescate.

Desde las primeras horas del 26 de agosto, el equipo de SOS Himalaya Nepal ha mantenido una comunicación permanente con la oficina de la fundación en España para conocer la situación y comprobar el estado de sus colaboradores, sus familias y de los niños y niñas que reciben apoyo a través de sus diferentes proyectos. Todos ellos se encuentran a salvo.

Quienes quieran contribuir a la campaña de emergencia de SOS Himalaya y a los futuros proyectos de reconstrucción pueden hacerlo a través de las siguientes vías: Bizum, 14310; transferencia bancaria, ES74 3008 0287 4857 5821 5429; tarjeta, a través de la tienda solidaria de SOS Himalaya en soshimalaya.org, o el reto solidario 'Mi grano de arena' (https://www.migranodearena.org/reto/urgenciariadas-nepal).

La Fundación Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya ha agradecido en una nota "las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la tragedia" y ha hecho un llamamiento a "la solidaridad para poder atender las necesidades más urgentes y acompañar a las comunidades nepalesas también durante el largo proceso de recuperación y reconstrucción".

El suceso ha afectado a los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, al norte del país, zonas que no son el habitual área de trabajo de la fundación pero donde sí ha colaborado en proyectos puntuales, como la instalación de filtros de agua en dos escuelas.

La riada ha destruido infraestructuras importantes como carreteras, centrales hidroeléctricas, puentes y viviendas, dejando a numerosas comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad y dificultando, además, el acceso a las zonas afectadas.

Aunque los primeros esfuerzos se dedican a encontrar supervivientes, desde la Fundacion Iñaki Ochoa de Olza-SOS Himalaya se ha comenzado a trabajar en enviar comida y productos de primera necesidad a las personas afectadas.

Paralelamente, la fundación ha puesto en marcha un fondo destinado a financiar los futuros proyectos de reconstrucción. SOS Himalaya cuenta con experiencia directa en la respuesta a grandes emergencias en Nepal. Tras el terremoto que sacudió el país en 2015, la organización participó en la reconstrucción de dos escuelas y 290 viviendas, además de colaborar en diferentes proyectos destinados a recuperar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.

Con esta experiencia, SOS Himalaya considera "fundamental" que la respuesta a esta nueva tragedia vaya más allá de la ayuda de emergencia de los primeros días. "La recuperación de las zonas afectadas requerirá recursos y colaboración durante los próximos meses, una vez finalice la fase de rescate y pueda realizarse una evaluación completa de los daños. Por ello, la fundación ya está trabajando para coordinar esfuerzos con otras entidades y colaboradores y poder definir, junto a las comunidades afectadas, los proyectos de reconstrucción que sean más necesarios", ha explicado.