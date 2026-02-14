SOS Navarra atiende este sábado alrededor de 60 incidencias relacionadas con la lluvia

Archivo - Imagen de una operaria de SOS Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

SOS Navarra ha atendido desde las 08.00 horas de este sábado alrededor de 60 incidencias relacionadas con la lluvia, principalmente motivadas por la caída de ramas y árboles en calles y carreteras y por la presencia de balsas de agua. En estos incidentes no se han producido daños a personas.

Tampoco se han producido afecciones significativas en la red principal de carreteras, con la excepción del corte momentáneo de la N-121-B, en torno a las 10.45 horas, motivado por la caída de un árbol a la altura del pk. 62 (Baztan). En estos momentos, la circulación ya se ha restaurado y la Policía Foral regula el tráfico dando paso alternativo.

En la red secundaria, la mayor parte de los incidentes han tenido lugar en los distritos de Mugaire, Pamplona e Irutzun.