Steilas espera que el Gobierno foral "reconduzca" y "sin dilación" la situación de la FP Dual

PAMPLONA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Steilas ha criticado este lunes que, "transcurridos unos años desde el inicio de la implantación, a toda prisa, de la FP Dual en Navarra", "se ha improvisado, no ha existido una planificación realista, ni tampoco se han desarrollado normativas forales adaptadas para su aplicación". "Todo ello supone para centros, profesorado, alumnado y familias incertidumbre, apresuramiento, sobrecarga de trabajo y preocupación por la situación", ha expuesto.

Tras censurar "el trabajo no realizado con antelación por parte del departamento", Steilas ha indicado, en un comunicado, que "no se puede retroceder y lo que se espera del departamento, de su consejero Carlos Gimeno y del Gobierno de Navarra, con María Chivite a la cabeza, es reconducir esta situación sin dilación". Según ha señalado, este mes de diciembre "hay citas clave para el presente y futuro del sistema educativo público de Navarra y, en especial, para la FP".

Ha mencionado así el debate de los Presupuestos Generales de Navarra de 2026 y ha manifestado que "ahora es el momento de priorizar políticas y de apostar por un sistema educativo público de calidad con los recursos necesarios".

En la Mesa sectorial sobre la modificación de la Orden Foral de gestión de la contratación temporal de profesorado, este martes, ha indicado Steilas que "el departamento presentará una modificación para la contratación singular del profesorado que no reúne todos los requisitos de titulación actuales, especialmente dirigido al profesorado técnico de FP". "Hemos solicitado tratar la modificación de otros puntos de esta Orden Foral, una legislación que es necesario actualizar para resolver los problemas que genera", ha explicado.

Ha comentado que hay convocada una reunión con la mayoría sindical el 11 de diciembre para tratar "los problemas y las reivindicaciones del colectivo de FP". "El departamento no ha asumido, hasta ahora, ninguna responsabilidad sobre las deficiencias en la implantación de la FP Dual. El tiempo apremia y las dificultades son evidentes", ha dicho el sindicato, para señalar que esperan que "a esta reunión nos emplacen para una negociación efectiva y dar solución, al menos, a los temas más urgentes".

De la Mesa sectorial sobre el Decreto Foral por el que se regula el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los centros públicos (ROC) del 15 de diciembre, Steilas espera que "se plantee un calendario realista para la aprobación este curso de la orden foral específica de FP y las indispensables modificaciones del decreto foral de jornada y horario, y la orden foral de evaluación para reducir la incertidumbre e improvisación de estos últimos cursos".