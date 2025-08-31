PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de monte bajo que se ha declarado la mañana de este domingo en el puerto de Etxauri, en Ciriza, ha quedado controlado a las 13.30 horas, según han informado desde Emergencias.

El aviso del incendio ha sido a las 11.11 horas. El viento ha llevado el fuego hacia la pared, sin riesgo para las viviendas, mientras que la carretera NA-700 ha sido cortada en ambos sentidos en el kilómetro 18.

Han sido movilizados al lugar bomberos de Cordovilla, BHIF, helicóptero del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del MITECO, guardas forestales de Medio Ambiente, así como agentes de la Policía Foral.

Los medios aéreos se han retirado al quedar controlado el fuego y efectivos de bomberos se han quedado de retén en la zona en labores de refresco.