Se reduce por la noche el dispositivo de búsqueda de un varón de 68 años desaparecido en Olite

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda de un varón de 68 años que salió a pasear este miércoles de la residencia de ancianos de Olite a las 18 horas y no regresó se ha reducido esta tarde por falta de visibilidad y se reanudará completo este viernes con la luz del día, según han informado desde Sos Navarra.

Así, permanecerán en la zona durante la noche efectivos de bomberos, con dos vehículos. Este viernes, con la luz del día, el dispositivo completo reanudará las labores para localizar a la persona desaparecida.

Durante el día se han movilizado efectivos de Bomberos de Cordovilla, Bomberos de Tafalla, el Grupo de Rescate Técnico, un helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente, el Grupo de Perros de Salvamento, Protección Civil de Milagro, Policía Foral con drones, guías caninos, Seguridad Ciudadana, Brigada de Protección Medioambiental, Policía Judicial y Guardia Civil.