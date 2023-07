Sumar apuesta por abordar la inclusión de las personas con discapacidad como "una cuestión de derechos humanos"

PAMPLONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número dos de Sumar al Congreso por Navarra, Javier Miranda, ha defendido que la inclusión de las personas con discapacidad debe ser tratada como "una cuestión de derechos humanos" y ha asegurado que Sumar está "en el lado de la discapacidad y aplicando la buena gobernanza, contando con los implicados en materia de discapacidad".

Javier Miranda, en un acto electoral en la plaza San José de Pamplona, ha señalado que casi el 10% de la población española, 4,3 millones, son personas con discapacidad. "De esos 4,3 millones, el 60% son mujeres, el 60% también son personas de más de 65 años, y un millón de esas personas viven en el ámbito rural con lo que conlleva de desequilibrios en cuanto a coberturas. Todas estas personas no pueden ejercer sus derechos porque la plena inclusión todavía no existe, continúan obstáculos, barreras, dificultades que hacen que, por no enfocar los problemas de las personas con discapacidad como una cuestión de derechos humanos, estemos fallando", ha asegurado.

En primer lugar, Javier Miranda ha abogado por modificar la terminología del artículo 49 de la Constitución. "Estamos hablando de un artículo que utiliza términos anteriores a 1978. El lenguaje no es lo más importante, pero sí es muy importante utilizar los términos correctos. Y no utiliza los términos de la Convención Internacional, que es de obligado cumplimiento en nuestro ordenamiento desde 200", ha señalado

Por otro lado, para favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad, Miranda ha pedido "desterrar totalmente la institucionalización forzosa, poniendo recursos, y generar que el asistente personal sea una figura de referencia, para que sea la prolongación del proyecto de vida que tiene una persona que no puede desarrollarlo por sí misma".

El candidato de Sumar también ha pedido favorecer la accesibilidad y ha explicado que han vencido los plazos de la ley general de Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se recogía un capítulo específico de accesibilidad. "Hay que cumplir la normativa", ha dicho. Además, en este mismo capítulo, Javier Miranda ha abogado por modificar la ley de propiedad horizontal para que "no pese sobre las espaldas, sobre todo de las personas mayores, la reforma de los pisos". "Estamos hablando de un 70% de las viviendas en todo el Estado que no son accesibles", ha indicado.

Por otro lado, Javier Miranda ha planteado "trabajar en el ámbito de las niñas y las mujeres con discapacidad para evitar las agresiones y las violencias, y también favorecer el empleo, porque las mujeres están especialmente castigadas en el desempleo".

El número dos de Sumar en la candidatura de Navarra ha propuesto impulsar el modelo de empleo protegido, que "tiene un gran potencial de desarrollo y eso daría una salida a la ocupación de las personas con discapacidad".

En materia tributaria, Javier Miranda ha planteado en primer lugar la adopción de medidas para "compensar el sobrecoste que tienen las personas con discapacidad y sus familias". Por otro lado, ha apostado por "aumentar la asignación del 0,7 al 1% para el tercer sector de acción social". "Es un reconocimiento al trabajo que hace el tercer sector, a las entidades y a la innovación que aplican en el trabajo que hacen", ha asegurado.

En el ámbito de competencia del Parlamento Europeo, Javier Miranda ha defendido la "tarjeta de discapacidad europea". "La tarjeta, más allá de lo que significa ese papel o ese formato plástico, sería un reconocimiento entre los Estados de la situación de discapacidad que facilitaría mucho el que las personas se puedan desenvolver de un Estado a otro, porque hay muchas dificultades. Terminemos con que tratemos en la Unión Europea mejor a las mercancías que a las personas", ha reclamado.