Suspendida por falta de visibilidad la búsqueda del hombre desparecido en Olite

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las labores de búsqueda del hombre de 69 años desaparecido la tarde del día 31 de diciembre en Olite han sido suspendidas por hoy debido a la falta de visibilidad.

Según han informado desde el Gobierno foral, las labores de búsqueda de este lunes, que habían comenzado a primera hora de la mañana, se han suspendido a las 19 horas.

Durante la jornada han trabajado sobre el terreno bomberos del parque de Tafalla y patrullas de la Policía Local, la Policía Foral y la Guardia Civil.

El hombre desaparecido salió a pasear a las 18.00 horas del pasado miércoles, 31 de diciembre, de la residencia de ancianos de Olite y no regresó.

Este sábado, la Policía Local de Olite mostró en su perfil en la red social X un vídeo en el que se puede ver al hombre desaparecido durante la celebración de la carrera de la San Silvestre de la localidad, con la esperanza de que alguien pueda aportar información que facilite su localización.