Suspendida de forma preventiva la actividad en una nave de Olazagutía que podría estar reparando vehículos sin licencia

La Guardia Civil de Navarra, a través de agentes del Puesto de Alsasua y efectivos de la Patrulla de SEPRONA, han llevado a cabo una inspección administrativa en una nave industrial ubicada en la comarca de La Barranca, termino municipal de Olazagutía, ante la sospecha de que en la misma se pudiera estar desarrollando actividad de reparación de vehículos sin la correspondiente autorización.

Según han informado desde el Instituto Armado, la actuación tuvo lugar tras recibirse una comunicación del Puesto de la Guardia Civil de Alsasua sobre la posible existencia de una actividad mecánica no regulada.

A la llegada de la patrulla, se constató la presencia de varios vehículos en el interior y exterior de la nave, así como maquinaria propia de un taller de automoción. La puerta del local se encontraba abierta. Durante la inspección, el responsable de las instalaciones accedió voluntariamente a la revisión del interior y firmó la correspondiente acta de inspección.

En el interior se hallaron herramientas de taller, vehículos en diferentes fases de reparación, así como residuos peligrosos propios de esta actividad (aceites usados, trapos contaminados, envases, entre otros), cuyo tratamiento y almacenaje "no cumplía las condiciones higiénico-sanitarias exigidas".

Consultadas diversas bases de datos, se verificó que la actividad no figuraba inscrita en el registro industrial ni en el de talleres de reparación de vehículos. Tampoco constaba licencia ambiental, ni acreditación como pequeño productor de residuos peligrosos. Asimismo, no se aportaron contratos ni albaranes de entrega a gestores autorizados para la correcta eliminación de dichos residuos.

Ante estos hechos, se ha elaborado un informe técnico con propuesta de actuaciones administrativas, el cual ha sido remitido al Ayuntamiento de Olazagutía, al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, y al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

Como consecuencia de estos hechos, el Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía procedió a incoar un procedimiento de restablecimiento de la legalidad ambiental, decretando la suspensión preventiva de la actividad, así como la interrupción de los suministros de agua y energía eléctrica "como medidas provisionales destinadas a salvaguardar el interés general y el medio ambiente".

La Guardia Civil continúa realizando este tipo de inspecciones en el ámbito de sus competencias "para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad industrial".