Suspendido un concierto en Tudela por incidencias entre el público y actos vandálicos en las inmediaciones

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El evento musical con DJ's organizado en Tudela este fin de semana con motivo del 75º aniversario del barrio de Lourdes fue suspendido una hora y media antes de la autorización concedida debido a "las incidencias que se estaban produciendo tanto entre el propio público, como diferentes actos vándalicos en las inmediaciones".

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, se atendieron varias llamadas por alteraciones del orden público y peleas en el evento, al que asistió "numeroso público". Agentes de Policía Local y de Policía Foral tuvieron que intervenir en varias ocasiones.

Entre las principales incidencias, destacan un menor denunciado en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y lesiones en un varón de 22 años con un traumatismo en nariz producido por otro varón de 18 años. La víctima fue trasladado al Hospital Reina Sofía tras una cura previa por parte de Protección Civil.

Dadas "todas las incidencias que se estaban produciendo tanto entre el propio público, como diferentes actos vandálicos en las inmediaciones", y a fin de "garantizar la seguridad del resto de personas asistentes", la organizadora del evento, en unión con Policía Local, decidieron suspender como medida de seguridad la celebración a las 3 horas, una hora y media antes de la autorización concedida.

Por otro lado, durante el fin de semana también se identificó a un varón de 25 años que se encontraba golpeando vehículos en calle Albares, y que había llegado a fracturar, presuntamente, la luna trasera de uno de ellos. Los hechos fueron grabados por un testigo, y la propietaria del turismo siniestrado fue avisada. Informó de que no presentaría denuncia si el autor de los hechos abonaba los gastos del siniestro.

También se atendió un accidente en la calle Portal el viernes a las 9 horas, cuando conductor atropelló a una menor de 9 años que salió corriendo "sorpresivamente" desde el pasaje de la calle Benjamín de Tudela. Hasta el lugar acudió una ambulancia medicalizada que trasladó a la menor, junto a su madre, al Hospital Reina Sofía. Su diagnóstico fue fractura de tibia y peroné, y se ha dado traslado al Juzgado de Guardia de Tudela. El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Asimismo, fue detenido un menor de 17 años como presunto autor de un delito de robo con violencia el viernes 29 de mayo sobre las 21.30 horas, al acceder al portal de un bloque de vecinos de Barrio Verde y tirar del collar que portaba en el cuello una señora de 62 años. Con la descripción del autor pudo localizarse una hora después, motivo por el que fue detenido y trasladado a dependencias de Policía Foral. Su educadora fue informada, dado que el menor estaba tutelado por una asociación de Gobierno de Navarra.

Otro varón fue detenido como presunto autor de un delito de daños, ocurrido el también el día 29 mayo a las 18.30 horas, en las oficinas de ADIF de Cuesta Estación. La responsable alertó de que un varón que había perdido su teléfono móvil, al "no estar de acuerdo con la solución que le ofrecía", había roto una de las puertas de la oficina con el lanzamiento de una botella de cristal.

Los daños en la luna de la puerta ascendían a 1.200 euros, por lo que se localizó en las cercanías al presunto autor de los hechos, que quedó detenido por tal motivo. Durante la detención, "insultó y acometió a los agentes, y produjo daños en el vehículo policial que lo trasladaba a los calabozos de Policía Foral", motivo por el que también se le imputan dichos delitos.