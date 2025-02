Una tesis busca desarrollar estrategias de cribado para detectar problemas cardiovasculares en deportistas jóvenes

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La médica especialista en cardiología Uxua Idiazabal Ayesa ha realizado en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), un estudio sobre las características del corazón de los niños y adolescentes deportistas y la rentabilidad diagnóstica de un programa de reconocimiento médico cardiológico con electrocardiograma y ecocardiograma.

La tesis ha sido defendida en la modalidad de compendio de artículos científicos (3), publicados en revistas nacionales e internacionales. Los directores de la investigación son el catedrático Mikel Izquierdo Redín y los profesores Robinson Ramírez Vélez y Alicia Alonso Martínez.

La finalidad de la investigación, como explica su autora, es la de desarrollar "adecuadas estrategias de cribado" que ayuden a detectar posibles problemas cardiovasculares en jóvenes deportistas. Según recoge la Ley del Deporte 39/2022, el Consejo Superior de Deportes "establecerá de forma progresiva la obligación de efectuar reconocimientos médicos en aquellos deportes en que se considere necesario para una mejor prevención de los riesgos para la salud de sus practicantes". En concreto, la tesis se circunscribió a jóvenes deportistas federados en España.

Para contextualizar la tesis, la cardióloga indica que, por un lado, se debe promocionar el ejercicio físico en la población general pero que, al mismo tiempo, "la seguridad cardiovascular durante la práctica deportiva para personas de todos los niveles y edades es imprescindible para evitar devastadoras muertes súbitas cardiacas (MSC) que, en muchas ocasiones, son prevenibles". En cuanto a la edad indicada para realizar estos estudios, la autora de la tesis apunta a que el intervalo entre los 12 y los 16 años podría ser indicado, con una periodicidad bienal.

En lo referente al tipo de prueba indicada, la autora de la tesis apunta al electrocardiograma, puesto que se trata de una prueba "fácil de realizar, rápida, no invasiva, y que aporta gran información, siendo de gran utilidad en el diagnóstico de canalopatías, arritmias y alguna miocardiopatía, que son algunas de las principales causas de MSC". Según apunta la médica, el coste de las pruebas y determinar quién debería costearlas "son asuntos pendientes de debatir".

COMPENDIO DE TRES ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Como se ha indicado, en la tesis se han reunido los resultados de tres artículos científicos. El primero de ellos es 'Medidas de las cavidades cardiacas de jóvenes adolescentes deportistas', en el que se llevó a cabo un cálculo del percentil adecuado para "una adecuada interpretación" de los resultados para orientar en la detección de alteraciones potencialmente graves o que requieran seguimiento cardiológico.

El segundo de ellos, bajo el título 'Electrocardiographic findings in pediatric versus young-adolescent athletes: a comparative analysis using general international criteria' (Hallazgos electrocardiográficos en atletas en edad pediátrica versus atletas jóvenes-adolescentes: análisis comparativo utilizando criterios internacionales), se centraba en presentar los hallazgos normales y habituales del electrocardiograma de los jóvenes-adolescentes deportistas (entre 11 y 16 años) junto con las posibles alteraciones, poco frecuentes. Mediante este cribado, un 0,27% de las personas estudiadas para el artículo fueron diagnosticadas de una cardiopatía previamente no conocida.

El tercer artículo es 'Diagnostic cost-effectiveness of a two-stage cardiovascular evaluation program in young-adolescent athletes. Role of echocardiography' (Diagnóstico coste-efectividad en un programa de evaluación cardiovascular en atletas jóvenes-adolescentes). En él, se muestra la rentabilidad diagnóstica de un protocolo de reconocimiento en jóvenes deportistas españoles que incluye el ecocardiograma. En la muestra utilizada para el artículo, se identificó cardiopatía en un 2,4% de los jóvenes deportistas analizados y enfermedades asociadas a muerte súbita en un 0,6% (un total del 0,11% fueron considerados como no aptos para actividad deportiva). "El 80% de los diagnósticos fueron obtenidos mediante ecocardiograma, una prueba con un coste razonable en España", explica la autora de la tesis.

Uxua Idiazabal Ayesa es licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra (2006) y realizó la especialidad de Cardiología en el Hospital Universitario de Navarra. Cuenta con una amplia experiencia asistencial en el área de cardiología deportiva y es miembro del Grupo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología. Es colaboradora como cardióloga deportiva en el CEIMD (Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte) y actualmente trabaja como cardióloga en el Hospital García Orcoyen (Estella) y el Hospital San Juan de Dios (Pamplona).