Una tesis defendida en la UPNA propone un "nuevo enfoque" para entender y prevenir la experiencia de soledad

La tesis doctoral de la psicóloga Ananda Zeas Sigüenza, defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), propone "un cambio de mirada" a la hora de abordar la experiencia de soledad, entendiéndola no solo como una experiencia personal, sino también como "un fenómeno en el que influye el entorno y las condiciones de vida". La tesis doctoral busca un "nuevo enfoque" para entender y prevenir este fenómeno desde la salud pública. La investigación está dirigida por el profesor de la UPNA Pablo Ruisoto Palomera.

Como explica la nueva doctora por la UPNA, el sentirse solo/a (la percepción de no contar con la red de apoyo deseada a diferencia del estar solo, que implica el acto objetivo de estar sin nadie alrededor y que puede ser placentero) "se ha convertido en un problema de salud pública que afecta el bienestar emocional y físico de millones de personas". "Sin embargo, la mayoría de las estrategias actuales se centran en cambiar el comportamiento individual, dejando de lado las causas sociales y estructurales que la generan", apunta en una nota de prensa de la UPNA.

El trabajo integra tres estudios complementarios. El primero validó en población portuguesa la versión más reciente de la Escala UCLA de Soledad, una de las herramientas más utilizadas en el mundo para medir este sentimiento, asegurando su validez cultural y su utilidad clínica.

El segundo fue un metaanálisis de 25 ensayos clínicos aleatorios (RCTs por sus siglas en inglés) que analizó la eficacia de distintas intervenciones para reducir la soledad, revelando que las personas con mayores niveles de soledad inicial se benefician más de ellas, especialmente de la terapia cognitivo-conductual.

Finalmente, el tercer estudio propone un marco de salud pública que promueve políticas e intervenciones colectivas -como el acceso a espacios verdes, programas intergeneracionales y actividades culturales- para prevenir la soledad antes de que se vuelva un problema crónico.

"Esta investigación destaca la necesidad de pasar de un enfoque centrado en el individuo a uno que contemple las condiciones sociales que determinan la conexión humana, ofreciendo nuevas herramientas y estrategias basadas en evidencia para promover el bienestar y la cohesión social", explica la autora de la tesis.

CV DE ANANDA ZEAS SIGÜENZA

Ananda Zeas Sigüenza es graduada en Psicología por la Universidad de Azuay (Ecuador) y cuenta con un Máster en Comportamiento y Desarrollo Organizacional por la Universidad Diego Portales (Chile) y otro en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento por la Universidad de Granada (España). Actualmente es investigadora posdoctoral en el Laboratorio de Neurociencia Social de la Max Planck Society (Berlín). Ha realizado estancias de investigación en Bangor University (Reino Unido), la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador) y la Universidad de Granada (España).

Es autora de cinco artículos de investigación, ocho contribuciones a congresos y cinco conferencias invitadas, y una charla TEDx. Ha participado en cuatro proyectos de investigación en Ecuador, España y Reino Unido en resonancia magnética funcional (fMRI por sus siglas en inglés). Ha recibido el Prime Award de Bangor University (Reino Unido), además del fondo TAITH de movilidad en investigación de la misma universidad, así como una ayuda de movilidad predoctoral del Gobierno de Navarra. Durante su doctorado contó con un contrato predoctoral con y financiado por la UPNA y la Fundación Caja Navarra.