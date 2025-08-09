Una tesis propone un nuevo modelo educativo para la formación de docentes a través de procesos "innovadores"

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una tesis defendida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por la investigadora María Cristina Salvador Robles propone un nuevo modelo educativo para la formación inicial de docentes en la educación superior, "aportando unos ejes fundamentales para llevar a cabo procesos innovadores con los que el alumnado y el profesorado puedan desarrollar las competencias establecidas en el marco universitario actual".

La fuente de inspiración y punto de partida del trabajo es la figura de Isabel López Górriz, profesora en la facultad de Educación de la Universidad de Sevilla en la última década del siglo XX y con la que se experimentó "una transformación profunda en el periodo universitario de formación", según ha apuntado la autora.

La tesis, bajo el título 'La construcción de un modelo educativo social de investigación-acción emancipatoria', está dirigida por la profesora María Inés Gabari Gambarte, ya jubilada, quien fue compañera de Isabel López Górriz durante su estancia en la Universidad de Sevilla.

Isabel López Górriz, según ha explicado la autora de la tesis, planteó en su momento una metodología conformada con muchos elementos que hoy en día pueden considerarse innovadores, "anticipándose así a los planteamientos de su época y siendo pionera en propuestas desde la investigación-acción existencial y emancipatoria", ha explicado María Cristina Salvador.

Su propuesta combina los roles de investigación, docencia y gestión, lo que constituye "un perfil innovador válido para dar respuesta a las necesidades de la formación superior actual de docentes", asegura la autora de la tesis. En su trabajo, María Cristina Salvador combina el análisis de documentos con la recogida de testimonios.

MODELOS EDUCATIVOS, PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS

En la primera parte de la tesis se profundiza en los modelos educativos, pedagógicos y didácticos, así como en la realidad docente en la educación superior.

Se estudian también las propuestas que se comienzan a implantar en las aulas universitarias a través de las metodologías activas (mediante la inclusión de Aprendizaje Basado en Proyectos; Aprendizaje Servicio; Aula Invertida; Comunidades de Aprendizaje, Aprendizaje Cooperativo, entre otros), favoreciendo la transformación de los roles tanto del profesorado como del alumnado.

La metodología de investigación-acción, en la que Isabel López Górriz "fue pionera en llevar a la práctica, se plantea como una alternativa que abre nuevas rutas en el ámbito educativo".

En esta primera parte de la tesis se incluye, asimismo, una breve biografía de la profesora, "en la que se aprecia su constante inquietud por trabajar hacia una educación equitativa para todas las personas, lo que le impulsa a una continua búsqueda de paradigmas, metodologías y estrategias innovadoras provocadoras del cambio necesario en las aulas y, por ende, en la sociedad", indica la autora de la tesis.

La metodología empleada, tomando como referente a la profesora López Górriz, es el análisis documental "enmarcado en un enfoque cualitativo que permite buscar, recuperar, analizar e interpretar los datos obtenidos en fuentes documentales impresas y electrónicas".

Se analiza la producción científica de Górriz, tanto publicada como inédita, así como diarios elaborados por su alumnado y diversos testimonios de compañeras y profesionales de la educación que compartieron con ella clases, proyectos, investigaciones y cargos de responsabilidad institucional.

"A través de todo ello se perfila su metodología docente, identificando los ejes precursores de innovación y vertebradores de la propuesta", explica la autora de la tesis.

PROPUESTA ACTUAL PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES

Entre las conclusiones de la tesis, se puede destacar que el modelo educativo y social propuesto por la profesora López Górriz "constituye una guía para orientar una propuesta actual de la formación de docentes".

"Su metodología de investigación-acción plantea el trabajo como diseño y desarrollo de proyectos conectados siempre con la realidad. La dinámica del aula se va conformando a través de estrategias grupales a diversos niveles e incorpora el diario como herramienta formativa de reflexión, investigación y evaluación, todo lo que posibilita y favorece procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y emancipatorios", explica la autora de la tesis.

"Las metodologías activas empleadas en la actualidad se presentan como innovadoras, sin embargo, la propuesta de la profesora López Górriz sobrepasa esos planteamientos y es pionera en conseguir una formación más integradora a través de diferentes estrategias y procedimientos adaptados a la idiosincrasia de cada grupo y contexto, convirtiéndose en modelo para su alumnado", asegura María Cristina Salvador.

Los fundamentos sobre los que gira su modelo son: los aprendizajes constructivistas, activos, competenciales y contextualizados; el espíritu crítico y emancipatorio; la participación de todos los agentes implicados; el cambio en los roles de alumnado y profesorado; el grupo como generador de conocimientos compartidos; las metodologías activas, flexibles y adaptadas al grupo; la evaluación procesual con retroalimentación constante entre alumnado y profesorado y la comunicación, introspección y reflexión (individual y grupal) como medio para avanzar en los aprendizajes.

"El rol docente-investigador propuesto por la profesora López Górriz puede considerarse una iniciativa innovadora para la formación de docentes y por tanto una dimensión a incluir en la construcción de un nuevo modelo educativo-social. Su praxis trasciende los límites de los modelos pedagógicos y didácticos, convirtiéndose en un modelo educativo y social que, desde la investigación-acción, facilita la autonomía y emancipación del alumnado", asegura la autora de la tesis.

"En definitiva, se evidencia la necesidad de que la institución universitaria motive a toda la comunidad educativa para que se implique en iniciativas innovadoras, favoreciendo que los denominados procesos de calidad no solo se circunscriban a las cuestiones de gestión sino que incluyan también la calidad docente", concluye.