The Champions Burger regresará a Pamplona del 22 de octubre al 2 de noviembre

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

The Champions Burger regresará a Pamplona en busca de la 'Mejor hamburguesa'. Del 22 de octubre al 2 de noviembre, el parque del Runa se llenará del aroma de las brasas con la llegada de 20 food trucks, que encenderán sus planchas para competir por el gran título.

Desde febrero, el certamen ha recorrido 42 ciudades en 14 comunidades autónomas, reuniendo a más de cuatro millones de visitantes, "con un nivel de competición cada vez más exigente para las hamburgueserías y sus chefs", ha explicado en una nota.

En esta recta final del campeonato, ha añadido la organización, el público podrá degustar burgers que apuestan por una fusión entre tradición e innovación, con carnes de origen certificado, panes artesanos y combinaciones sorprendentes: brioche de tonalidad negra cubierto de oro comestible o pan relleno de mozzarella rebozado en Doritos Bits; mayonesa de tuétano; jamón ibérico dulce; croqueta de macarrones y queso; cecina crujiente; caramelo de beicon; yema de huevo tostada y trufada, o chédar rojo madurado.

De entrada gratuita, una de las novedades de esta edición es el pórtico de neones, inspirado en las legendarias carreteras de Estados Unidos, "que da la bienvenida a una experiencia gastronómica completa y que se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de esta edición".

El recinto contará también con un espacio exclusivo para los restaurantes de influencers, que ofrecerán sus originales propuestas, pero no se las podrá votar: Moflete, del youtuber Joe Burger; The Ox, de Pablo Cabezali (Cenando con Pablo), y Hades, de Elías Dosunmu. También estará el restaurante Gottan Grill de Málaga, que se alzó con el título de 'Mejor hamburguesa de España' y 'Mejor hamburguesa de Europa' en 2024.

En The Champions Burger, el protagonismo lo tiene el público. El sistema de votación es muy sencillo: tras probar cada burger, los visitantes solo tienen que escanear el código QR del ticket de compra y valorar el pan, la carne, los ingredientes, la presentación y la originalidad.

Entre los participantes en esta parada se encuentran: Muralla, Dak Burger, The Vicbros Burger, Godeo, Nola Smoke, Street Food Burger, Rico, Carnivale, El Tarantín Chiflado, Bandidos, Tokio, Vacarnal y Circo. Navarra estará representada por los locales Recrudo Burger, La Glowlería y Berty's, que buscarán conquistar al público de su ciudad.

Para acompañar a las burgers, estarán los foodtrucks de Cheeck's (un concepto especializado en pollo frito), Ybarra (patatas fritas) y Mamá Carmen (croquetas). Para los más golosos, habrá tres propuestas con dulce: pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso) y Locopolo (helados).

UNA RUTA HISTÓRICA CON MÁS DE 50 PARADAS Y PARÍS

The Champions Burger este año viajará, con sus diferentes formatos gastronómicos, a más de 50 localidades entre febrero y diciembre, incorporando nuevos destinos para responder a las peticiones del público.

Tras recorrer ciudades como Madrid, Barcelona, Córdoba, Almería, Murcia, Gijón, Badajoz, Santander y Vitoria-Gasteiz, The Champions Burger se celebra actualmente en Guadalajara, donde continúa su calendario de otoño.

Además, el festival ha iniciado su recorrido internacional con una edición en París hasta el 19 de octubre. Las próximas localidades previstas hasta final de año se anunciarán progresivamente.

LA GRAN FINAL SE CELEBRARÁ A FINALES DE AÑO

La final de la 'Mejor hamburguesa' se celebrará en diciembre, y participarán los 35 establecimientos más votados durante la ruta 2025. También se elegirá la 'Mejor hamburguesa de Europa', consolidando el carácter internacional del festival, donde participarán las mejores burgers de la final nacional junto a una selección de propuestas de alto nivel procedentes de diversos países europeos.

La organización mantiene también su compromiso con el medio ambiente. En cada ciudad se habilitan contenedores específicos para el reciclaje de vasos reutilizables, "contribuyendo así a la reducción de residuos y fomentando el uso responsable de materiales sostenibles".