El tiempo en Navarra para hoy, 10 de diciembre de 2025

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos y cubiertos. Probabilidad de brumas y nieblas vespertinas dispersas en zonas altas del tercio norte y en la Ribera del Ebro. Precipitaciones débiles por la mañana que serán más persistentes durante la tarde en el extremo norte.

Temperaturas mínimas en descenso en el tercio norte y con cambios ligeros predominando los aumentos en el resto. Temperaturas máximas en descenso. Heladas débiles y dispersas en cumbres del Pirineo. Vientos flojos variables tendiendo por la tarde a noroeste.