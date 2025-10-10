El tiempo en Navarra para hoy, 10 de octubre de 2025

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra intervalos de nubes bajas, que pronto desaparecen en la Ribera, que a mediodía quedan restringidas al tercio norte, y que se extienden a las sierras occidentales al final. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en los tercios norte y oeste.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, que será más acusado en la mitad occidental; máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte con intervalos moderados por la mañana en la Ribera Baja y de dirección variable de madrugada y al final del día en la Navarra cantábrica.