El tiempo en Navarra para hoy, 11 de enero de 2026

PAMPLONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos de nubes bajas matinales en el tercio septentrional aumentando a nuboso o cubierto por la mañana. Brumas matinales, y vespertinas menos abundantes, en zonas altas del tercio septentrional con probabilidad de algún banco de niebla disperso asociado. No se descarta alguna lluvia débil dispersa por la mañana en el norte.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el norte; máximas en ascenso salvo en la Ribera donde no se esperan cambios. Viento flojo del noroeste tendiendo a flojo variable durante las horas centrales y al suroeste al final. Rachas fuertes en la Vertiente Cantábrica en las últimas horas.