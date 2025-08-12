El tiempo en Navarra para hoy, 12 de agosto de 2025

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución durante las horas centrales que podría ir acompañada de algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional por la tarde.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en la mitad sur, en ascenso en el extremo noroeste y con cambios ligeros en el resto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados y las mínimas los 20 en la ribera del Ebro. Vientos flojos variables con intervalos moderados asociados a las tormentas.