El tiempo en Navarra para hoy, 13 de octubre de 2026

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso con algunas nubes altas que, de madrugada y al final del día, irán acompañadas de intervalos de nubes bajas, que no llegarán a la Ribera y que irán con brumas y probables nieblas asociadas, sobre todo en la mitad oeste y al final también en Pirineos.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo variable tendiendo por la tarde a norte y noroeste.