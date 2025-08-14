El tiempo en Navarra para hoy, 14 de agosto de 2025

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra, en la vertiente cantábrica, cielos nubosos al principio y final del día. En el resto, poco nuboso o despejado con alguna nubosidad de evolución durante las horas centrales que podría ir acompañada de algún chubasco o tormenta dispersa y ocasional por la tarde en el Pirineo.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los aumentos Las temperaturas máximas superarán los 36 grados en el centro y sur de la Comunidad y los 38 en el área de Tudela. Vientos flojos variables con predominio del sur y sureste.