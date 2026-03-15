El tiempo en Navarra para hoy, 15 de marzo de 2026

PAMPLONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso o cubierto. Nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Lluvias débiles y chubascos, más abundantes en la mitad norte que cesan al final de la mañana, salvo en el extremo norte, donde serán algo más persistentes. Cota de nieve a 800-1000 metros subiendo a 1000-1200 a mediodía.

Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo a moderado del noroeste, sin descartar rachas muy fuertes en el este a partir de mediodía.