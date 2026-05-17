El tiempo en Navarra para hoy, 17 de mayo de 2026

PAMPLONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos nubosos al principio y al final, con predominio de cielos nubosos o cubiertos durante las horas centrales. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en horas centrales del día, que será poco probables en el extremo sureste.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso en general ligero; máximas en ascenso generalizado, que podría ser localmente notable. Viento flojo variable tendiendo a mediodía a componente norte.