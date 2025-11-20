El tiempo en Navarra para hoy, 20 de noviembre de 2025

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto, salvo en la Ribera Baja donde predominarán los intervalos nubosos. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en Pirineos y en las sierras occidentales. Precipitaciones débiles a moderadas y chubascos, que serán dispersos y menos probables en el tercio sur. Cota de nieve a 800-900 metros, bajando progresivamente hasta los 500-600 m.

Temperaturas mínimas en descenso en el extremo noroeste y en ligero ascenso en el sureste. Temperaturas máximas en descenso generalizado. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento flojo de oeste y noroeste, girando al final del día a norte y noroeste, cuando se esperan intervalos moderados del Cierzo.