El tiempo en Navarra para hoy, 21 de noviembre de 2025

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo nuboso o cubierto, con apertura de claros por la tarde en la mitad sur. Brumas y nieblas matinales en zonas altas del Pirineo. Lluvias débiles y chubascos en los tercios norte y oeste, temporalmente generalizados en toda la Comunidad. Cota de nieve por debajo de los 500 metros durante gran parte del día en toda la Comunidad, pudiendo llegar de forma temporal en el norte y este a cota 0.

Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles generalizadas, que serán moderadas o puntualmente fuertes en zonas altas de la parte más oriental del Pirineo. Viento flojo del noroeste, moderado del Cierzo en la Ribera del Ebro.