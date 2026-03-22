El tiempo en Navarra para hoy, 22 de marzo de 2026

PAMPLONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso o despejado aumentando al final del día a nuboso con nubes bajas en el extremo norte, que podrían dar brumas y nieblas dispersas en cumbres pirenaicas.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el tercio norte, en ligero ascenso en la Ribera y sin cambios en el resto. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo, que también se podrían dar de forma localizada en el entorno de Urbasa. Viento del noroeste, con Cierzo moderado en la Ribera, y flojo en el resto.