El tiempo en Navarra para hoy, 23 de noviembre de 2025

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso o cubierto predominando las nubes altas en la Ribera por la mañana. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en cumbres pirenaicas. Precipitaciones moderadas de madrugada en el tercio norte que probablemente se repitan débiles por la noche.

Temperaturas en ascenso, que puede ser localmente notable en las máximas y, en el extremo norte, también en las mínimas. Viento flojo variable.