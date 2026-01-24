El tiempo en Navarra para hoy, 24 de enero de 2026

PAMPLONA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso, pasando a nuboso o intervalos nubosos a partir de mediodía. Brumas y nieblas en zonas altas del Pirineo al final del día. Posibilidad de chubascos durante la madrugada en el Pirineo, remitiendo rápidamente y repitiéndose al final de la tarde de forma generalizada salvo en la Ribera del Ebro. Cota de nieve en torno a 500-700 metros durante la madrugada, subiendo a 600-800 al final de la tarde.

Temperaturas en descenso. Heladas débiles generalizadas, moderadas en el Pirineo y que podrán ser localmente fuertes en altas cotas. Viento flojo variable de componente oeste, con rachas fuertes en la Ribera en las horas centrales.