El tiempo en Navarra para hoy, 25 de agosto de 2025

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes altas al principio del día, nubes medias de evolución en la mitad sur durante la tarde y nubes bajas, más probables en la vertiente cantábrica, al final del día, cuando podrían aparecer brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas. No se descarta algún chubasco aislado en zonas de montaña durante la tarde.

Temperaturas en aumento generalizado, más acusado de las mínimas. Vientos flojos del sur durante la mañana y variables durante la tarde.