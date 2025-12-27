El tiempo en Navarra para hoy, 27 de diciembre de 2025

Publicado: sábado, 27 diciembre 2025 5:33
PAMPLONA

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos nubosos, con predominio de nubes bajas, que darán brumas en zonas altas del centro y en la Ribera del Ebro. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables en el Pirineo y en la Ribera, al principio y al final del día.

Temperaturas en ascenso generalizado, y que podría ser localmente notable de las mínimas en el centro de la Comunidad. Viento flojo varible con predominio de la componente este.

