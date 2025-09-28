El tiempo en Navarra para hoy, 28 de septiembre de 2025

Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 28 septiembre 2025 5:32

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos de nubes medias y altas avanzando desde el noroeste, además de nubosidad baja al final del día que podría ir acompañada de brumas en el tercio septentrional y algún banco de niebla asociado en zonas altas. Lluvias débiles poco probables en la Vertiente Cantábrica y en el Pirineo por la tarde.

Temperaturas mínimas en ascenso generalizado, que localmente podría ser notable en puntos de la Ribera del Ebro. Máximas en descenso en la Vertiente Cantábrica y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable, que será moderado del norte durante la segunda mitad del día, con rachas más intensas.

