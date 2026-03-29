El tiempo en Navarra para hoy, 29 de marzo de 2026

PAMPLONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos nubosos. Probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en zonas altas del Pirineo, que no se descartan en zonas elevadas del noroeste. Precipitaciones débiles, que serán poco probables en el tercio sur y que por la tarde serán dispersas y restringidas al extremo norte. Cota de nieve en 600-800 metros, subiendo por la tarde.

Temperaturas sin cambios o en descenso en general ligero. Heladas débiles en zonas montañosas del norte puntualmente moderadas en cumbres de Pirineos. Vientos moderados de norte y noroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, excepto en la vertiente cantábrica.