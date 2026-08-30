El tiempo en Navarra para hoy, 30 de agosto de 2026

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo poco nuboso o despejado, aumentando, por la tarde, a nuboso o cubierto en los tercios oeste y norte con lluvias débiles dispersas en el noroeste y en puntos del norte de Pirineos. Brumas y nieblas vespertinas en las sierras occidentales y en Pirineos.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en la vertiente cantábrica y Pirineos. Máximas en descenso en el extremo noroeste y en ascenso en el resto. Viento flojo variable arreciando, al final de la tarde, a flojo a moderado del norte.