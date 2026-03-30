El tiempo en Navarra para hoy, 30 de marzo de 2026

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas vespertinas en zonas altas, que no se descartan de madrugada. Precipitaciones débiles a moderadas que no se esperan en el tercio sur y que serán más intensas y persistentes en el noroeste y en Pirineos, por la tarde. Cota de nieve al principio alrededor de 800-1000 metros subiendo rápidamente durante el día.

Temperaturas en ascenso. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado del noroeste y norte, con rachas muy fuertes, al final, en Pirineos.