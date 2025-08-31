El tiempo en Navarra para hoy, 31 de agosto de 2025

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos nubosos. Lluvias y chubascos débiles en la vertiente cantábrica y el Pirineo por la mañana que se extenderán al resto de la mitad norte por la tarde cuando pueden ir acompañados de tormenta, localmente fuertes en el Pirineo y Prepirineo. Las precipitaciones y las tormentas serán menos frecuentes en el área de Tudela.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los descensos en la mitad norte y los aumentos en la ribera del Ebro. Temperaturas máximas en aumento en la ribera del Ebro y con cambios ligeros en el resto. Vientos flojos de sur y sureste que girarán a norte y noroeste y aumentarán a moderados al final de la mañana.