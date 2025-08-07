El tiempo en Navarra para hoy, 7 de agosto de 2025

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas, no se descarta la posibilidad de nubosidad de evolución en el sur.

Temperaturas mínimas en ascenso, que podrá ser localmente notable en la Ribera del Ebro. Temperaturas máximas en ascenso generalizado, puntualmente notable en puntos de la vertiente cantábrica. Se registrarán temperaturas máximas elevadas en prácticamente toda la comunidad, serán más suaves en la vertiente cantábrica. Viento flojo variable, predominando el sureste en la Ribera del Ebro.