El tiempo en Navarra para hoy, 9 de agosto de 2025

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo poco nuboso o despejado con alguna nubosidad de evolución en el Pirineo y alguna baja en la vertiente cantábrica al final del día, que pueden llevar asociadas algunas nieblas dispersas en zonas altas del tercio norte. No se descarta algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional en el Pirineo durante la tarde.

Temperaturas con cambios ligeros. Las temperaturas máximas superarán los 36 grados de forma generalizada, salvo en la vertiente cantábrica, y pueden alcanzar los 39 de forma puntual en el área de Tudela. Las temperaturas mínimas superarán los 20 grados en la mitad oriental de la ribera del Ebro. Vientos flojos variables con predominio del norte y noroeste durante las horas centrales.